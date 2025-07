La nueva imagen de General Dávila

Pocos minutos después de las once de la mañana de ayer, por la avenida General Dávila –que pasará a llamarse Paseo de Altamira tras el ... mandato de la Fiscalía de cambiar las calles franquistas– ya estaba formado su habitual 'traqueteo'. Coches que iban y venían, vecinos en las terrazas o paseando y los operarios «rematando» los trabajos de la primera fase de renovación de esta calle, entre la rotonda de Los Osos y la calle Camilo Alonso Vega, que pasará a llamarse José Hierro. «Me gusta, lo que pasa es que lo que tienen las obras es que son muy molestas. Pero es que somos todos muy exigentes. Queremos cambios y los queremos rápido. El resultado es bueno», comenta Pilar Hernández, una de las vecinas del entorno, en referencia a las aceras renovadas y más anchas, las nuevas jardineras y bancos o el carril bici.

Esta intervención conforma la primera fase del Plan Director de General Dávila y la está desarrollando la empresa SIEC con una inversión de 3,44 millones de euros. Pero no todo el presupuesto es municipal, ya que la actuación cuenta con una subvención de 2,3 millones de euros de fondos europeos. Así, esta primera fase –de un total de seis– abarca 700 metros de los cuatro kilómetros que conforman la avenida y se ha centrado en remodelar 20.576 metros cuadrados. «Aún quedan cosas por hacer y rematar pero, lo ya se aprecia, está quedando bonito», comenta Placidia Soberón, presidenta de la Asociación de Vecinos del Grupo San Francisco (al margen de General Dávila). Hay que recordar que la idea es que las obras finalizaran en primavera, después se retrasaron a junio y ahora, según informan fuentes municipales, concluirán este mes.

«Es como la recreación en 3D que nos enseñaron. Lo que quedan son detalles porque por ejemplo están pintando de color rojo el carril bici, aunque ya hay más de la mitad pintado. También están pintando el lugar en el que irán las paradas de los autobuses, los contenedores de basura....», añade. Eso sí, reconoce la molestia del último año y medio. «Toda la gente que aparcábamos los coches en la zona de las obras estamos saturados porque no hay aparcamiento. Y el ruido, claro.... Ha durado bastante. Pero si luego queremos que nos mejoren las cosas es lo que hay», concluye la representante vecinal.

En la misma línea se encuentra Francisco González, también del Grupo San Francisco. «La obra, en general, ahora que está a punto de acabarse, está bastante bien. Lo digo en el sentido de que es moderna, de los tiempos que corren. Se han mejorado las aceras en el sentido más norte, que era la zona más transitada. Es que hay que tener en cuenta que hay tres centros educativos y eso genera mucho movimiento. Ya veremos como queda el tema de los coches cuando vayan los padres. Mala solución tiene y más cuando no ponemos cada uno de nuestra parte. No se soluciona con una obra, se soluciona con las ordenanzas en la mano». Otro de los matices que aprecia Francisco tiene que ver con la jardinería, ya que, a su juicio, se ha «reducido más de lo esperado», añade.

El proyecto

La intención de este proyecto es calmar el tráfico de la zona ya que se trata de uno de los puntos con mayor movimiento de coches. Es decir, que sea más 'amigable' para peatones y ciclistas. Por eso, para ganar acera y diseñar un paseo que facilite el tránsito de los viandantes, se deja un carril en cada sentido de circulación. Además, se incorporan nuevas zonas verdes y se han plantado árboles hasta alcanzar los 207. Con este plan, también aumentan las áreas de descanso y estancia para los vecinos, con más mobiliario urbano. Precisamente sobre los bancos tiene algo que decir Eugenio Martínez, otro vecino. Para él ha sido un incordio no tener bancos durante las obras. «Antes estaban colocados mirando para la carretera, ahora ya no, ahora hacia el otro lado. Pues me parece peor. Pero por lo demás, el paseo ha quedado extraordinario», comenta este residente.

La primera fase también ha implicado la renovación de servicios y el mantenimiento de las cuatro paradas de autobús que hay en este tramo. En cuanto a las plazas de aparcamiento, que era una de las principales preocupaciones de los vecinos de General Dávila, el Ayuntamiento ya garantizó que se ampliarán y habrá 27 más. Además, las aceras no solo se ensancharán, sino que se han eliminado obstáculos y barreras como bordillos, cierres y plantaciones.