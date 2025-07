Arana, operado, estará dos meses de baja

Juan Carlos Arana ya descansa después de ser operado con éxito este jueves por el doctor Antonio Cruz de la fractura de la base del quinto metatarsiano de su pie derecho ... . En principio, los servicios médicos del club apostaron por un tratamiento conservador para evitar la intervención quirúrgica y le colocaron una bota Walker, con la que se le pudo ver el pasado sábado en El Astillero, apoyado en unas muletas. Sin embargo, tras varios análisis de los galenos, los planes cambiaron y la decisión fue someterse sin pérdida de tiempo a la operación convencidos de ser la mejor solución y la más rápida para su vuelta a la actividad.

Ese regreso, no se produciría antes de dos meses, en el mejor de los casos, si en la rehabilitación no surge ningún contratiempo y el futbolista tolera los pasos. Arana deberá permanecer dos semanas inmovilizado, para continuar con un periodo de seis a ocho semanas en el que se le irá sumando carga paulatina en función de su tolerancia, primero con actividad sin impacto (bicicleta, natación...) y después con la propia del fútbol. Esta última fase es un tanto indefinida y, por tanto, su regreso exacto será difícil de concretar. En cualquier caso, el canario no estará a las órdenes de José Alberto y disponible hasta al menos la cuarta o quinta jornada.

La fractura de Arana se produjo de manera traumática, durante un entrenamiento en La Albericia en los primeros entrenamientos de pretemporada. No se produjo desplazamiento, de ahí que en una primera exploración se quisiera evitar el quirófano, pero posteriormente y a tenor de las sensaciones del futbolista se optó por todo lo contrario.

Los problemas crecen para José Alberto, que lejos de tener pocos delanteros en el equipo ahora no tiene ninguno, con permiso de los dos chavales del filial, Rodri e Izan, que salvo sorpresa mayúscula ejercen de complemento, pero, como es lógico, a la espera de que lleguen los refuerzos y más en una posición tan delicada como la del '9'. Han pasado dos semanas –prácticamente– y la plantilla del Racing, más allá de no reforzarse, ha perdido efectivos. Además de Arana, Neco Celorio ha salido cedido rumbo a Lugo y el futuro de Javi Montero, uno de los que fue un puntal la pasada campaña y debía de serlo esta, es muy incierto. La plantilla necesita fortalecerse en todas las posiciones del campo y quedan tres semanas para que comience el curso liguero.

Por el momento, no asoman caras nuevas para un proyecto al que se le va a exigir el máximo, después de su trayectoria de las últimas temporadas. Por si fuera poco, el sistema defensivo que ensaya José Alberto durante estos días estivales necesita más efectivos, mucho más si finalmente Javi Montero abandona el equipo.

El míster anunció el pasado miércoles, al término del partido ante el Avilés en El Astillero, que «habrá más salidas» sin especificar quiénes ni cuántas, pero es obvio que algunos de los futbolistas que ahora completan el plantel no van a continuar en el equipo. A algunos de los canteranos también se les buscará un acomodo, dado que el filial podría quedarse pequeño para su progresión y, en principio, no habrá hueco para ellos en el primer equipo. No todo son malas noticias. Yeray se quedará en el Racing. Era obvio, pero José Alberto lo confirmo también.