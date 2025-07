El Racing, pendiente de Arana El delantero recibió un golpe en un dedo del pie derecho en el entrenamiento de ayer y no se ha ejercitado hoy. Será sometido a pruebas médicas para determinar su estado y no estará en Astillero en el amistoso ante el Eibar

Arana forcejea con Egiluz en el partido de ida del play off ante el Mirandés.

Leila Bensghaiyar Santander Viernes, 18 de julio 2025, 12:48

Un contratiempo antes de empezar. El césped todavía no huele a competición y ya hay sobresaltos en la pretemporada del Racing. Todo apunta a que Juan Carlos Arana, el delantero que debía marcar el paso en estos primeros ensayos, no estará mañana en Astillero para el amistoso ante el Eibar (Campos de Sport de Astillero, 11.30 horas). Un golpe en el entrenamiento de ayer le ha dejado pendiente de pruebas médicas. Hay temor a que el diagnóstico confirme lo peor: la fractura de quinto metatarsiano del pie derecho. Sería una lesión inoportuna, de las que no solo duelen en el vestuario, sino también en los despachos, porque se traduce en casi tres meses de baja.

Porque Arana, junto a Jeremy, es ahora mismo el único delantero del primer equipo. No hay más. La dirección deportiva no ha incorporado refuerzos en ataque y, en plena pretemporada, el escenario es frágil: si se confirma la baja de Arana, el Racing se quedará con un solo atacante profesional para preparar el curso. El único alivio es la presencia del canterano Neco Celorio, que ha regresado tras su cesión en el Algeciras y está haciendo la pretemporada a las órdenes de José Alberto.

En los despachos, el silencio pesa. Chema Aragón, el director deportivo del equipo, no ha movido ficha aún y el Racing es, a día de hoy, el único equipo de la categoría que no ha anunciado fichajes. Más allá de las renovaciones de Sangalli y Jeremy, el retorno de Neco Celorio y Yeray -este último, de vuelta tras su paso por la Ponferradina- y la incorporación del defensa Jorge Salinas como jugador del primer equipo, el mercado está parado.

El amistoso de mañana en Astillero será, en cualquier caso, una oportunidad para que Jeremy y Celorio asuman protagonismo y para que José Alberto empiece a pulir automatismos con lo que tiene. Frente a un rival exigente como el Eibar, el Racing podrá medir su ritmo y dar minutos a los canteranos, mientras aguarda los refuerzos que deben completar la plantilla. La pretemporada sigue siendo un terreno para probar, ajustar y descubrir respuestas.