Entorno del telesilla de El Chivo, en Alto Campoo.

La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura

Tras el ascenso de las temperaturas, la estación se mantiene abierta únicamente para uso turístico en este lunes festivo

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Los que habían preparado los esquís para escapar a Alto Campoo aprovechando el festivo vieron frustradas todas sus expectativas este lunes. El ascenso de temperaturas ... pronosticado por la Aemet se ha cumplido y la falta de nieve obligó a cerrar la estación invernal este lunes para la práctica del esquí. Permanece abierta para uso turístico, eso sí, que es el consuelo que puede llevarse el personal en este día de la Inmaculada Concepción. Por lo demás, no hay ninguna pista abierta. Están cerradas las pistas, el 'snowpark' y el circuito de fondo; estando abierto únicamente el telesilla de Pidruecos. Paseo por la zona, pasar el día en Campoo y disfrutar de un día para recordar en la montaña, sí; pero los esquís, los forros polares más gordos y la ropa para deporte de invierno en general, en el armario.

