La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura

Los que habían preparado los esquís para escapar a Alto Campoo aprovechando el festivo vieron frustradas todas sus expectativas este lunes. El ascenso de temperaturas ... pronosticado por la Aemet se ha cumplido y la falta de nieve obligó a cerrar la estación invernal este lunes para la práctica del esquí. Permanece abierta para uso turístico, eso sí, que es el consuelo que puede llevarse el personal en este día de la Inmaculada Concepción. Por lo demás, no hay ninguna pista abierta. Están cerradas las pistas, el 'snowpark' y el circuito de fondo; estando abierto únicamente el telesilla de Pidruecos. Paseo por la zona, pasar el día en Campoo y disfrutar de un día para recordar en la montaña, sí; pero los esquís, los forros polares más gordos y la ropa para deporte de invierno en general, en el armario.

Todo esto ocurre al cuarto día de la apertura de la Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo, contrastando con un fin de semana que, aunque relativamente cálido, sí mantuvo disponibles algunas pistas. Los visitantes pudieron llegar a disfrutar de espesores de entre quince y treinta centímetros el viernes pasado, en la inauguración -más temprana que la de años anteriores-, gracias a la acumulación de nieve de los últimos temporales.

Y si ya entonces había algunas zonas con nieve muy justita, el ascenso de las temperaturas pronosticado por la Agencia Estatal de Meteorología ha terminado por diluir todas las esperanzas de coger los esquís este lunes. Se nota ahí y en toda Cantabria. Son temperaturas «algo altas para esta época del año».

La pregunta es durante cuánto tiempo y cómo se darán las temperaturas durante el resto de la semana. Por lo pronto, las predicciones de la Aemet apuntan este lunes a una bajada progresiva de las temperaturas mínimas desde mitad de semana más o menos. Este martes, avanza la agenda, en la Hermandad de Campoo de Suso se darán mínimas de cinco grados y máximas de doce; el miércoles el suelo caerá a los dos grados, con máximas de nueve; y el jueves serán de dos y nueve grados, respectivamente. La tendencia al frío se mantendrá el fin de semana, con mínimas de 3, -1 uno y 0 grados el viernes, el sábado y el domingo.