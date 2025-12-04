Alto Campoo abre mañana con cinco pistas y espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve La estación contará con siete kilómetros esquiables en su inauguración de la temporada

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:44

Con ganas de quitarse el mal recuerdo de las dos temporadas anteriores en las que las escasas y tardías nevadas obligaron a alternar aperturas y cierres. Alto Campoo da el pistoletazo de salida este viernes a un inicio que llega antes que la temporada anterior, que se postergó pasado el puente de diciembre. Los recientes temporales han ayudado a la acumulación de nieve y los aficionados podrán volver a calzarse mañana los esquís.

La instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, mantiene su previsión de abrir con cinco pistas -el pasado año arrancó lo hizo con 9 pistas de 23- y con cuatro remontes en funcionamiento a los que se suma la cinta de debutantes. Asimismo, dispondrá de siete kilómetros esquiables y unos espesores comprendidos entre los 15 y 30 centímetros de nieve en polvo.

Según ha informado Cantur, los usuarios que se acerquen a la estación podrán disfrutar de las pistas Calgosa I y Calgosa II, Piduecos I, Río Hijar y Los Asnos, a las que se accederá a través de los telesquíes Calgosa I y II y Los Asnos; el telesilla de Pidruecos y la cinta de debutantes. La buena noticia de su apertura viene acompañada de unas tarifas especiales para estos días y serán reducidas, 27 euros el forfait de adultos y 20 euros, el infantil.

En la temporada en la que cumple 60 años, la estación de Alto Campoo presenta una serie de novedades. Dentro de la inversión de dos millones de euros realizada por la sociedad pública destaca la actuación desarrollada en la pista Tres Mares, en la que se ha ampliado la anchura de la superficie esquiable, para que así los usuarios tengan una mayor comodidad en la práctica deportiva.

Más allá de las novedades, la estación ha vivido el desmontaje del emblemático telesilla de El Chivo, con el que se pretende dar paso a a una nueva etapa en Alto Campoo. Una actuación enmarcada dentro del plan de modernización de la estación impulsado por el Gobierno de Cantabria, dotado con 20 millones de euros.

Una apertura progresiva

La idea que transmitió hace unos pocos días su directora, Cristina López, a este periódico es que la estación pueda abrir el resto de las pistas de forma progresiva a partir de la próxima semana. «Nuestro objetivo era abrir para el puente y poder brindar a los usuarios la oportunidad de disfrutar de los primeros días de esquí en estas fechas festivas», puntualizó.

López señaló que la nieve «está justa en algunas zonas, pero las condiciones para debutantes son perfectas» e insistió en que «se irá ampliando el dominio esquiable si se mantienen las previsiones».