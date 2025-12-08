El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ampros, seis décadas rompiendo barreras

Aniversario ·

Nacida como una asociación de familias, hoy es una fundación con más de treinta centros y empleo para cientos de personas con discapacidad intelectual

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:55

Comenta

Conseguir un empleo, cobrar una nómina, sentarse en una terraza y pedir, irse de compras con una amiga o evolucionar con naturalidad por cualquier espacio ... público. Lo que para muchos son gestos cotidianos, para las personas con discapacidad intelectual han sido, durante décadas, conquistas sociales y oportunidades que no siempre estuvieron garantizadas. Ese vacío fue el que llevó, en 1965, a un pequeño grupo de familias de Cantabria a organizarse para reclamar una educación y escolarización adecuada para sus hijos, en un momento en el que apenas existían recursos públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  3. 3 En directo, el Cádiz-Racing
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ampros, seis décadas rompiendo barreras