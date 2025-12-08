Los delitos contra la libertad sexual crecen el 11% y las estafas informáticas siguen al alza

El balance de criminalidad del tercer trimestre de 2025 (el que recoge los datos totales de enero a septiembre) deja en Cantabria un crecimiento del ... 11,3% en los delitos contra la libertad sexual, una de las lacras de nuestra sociedad que a nivel nacional también sigue creciendo (3,7%), y un aumento del 12,6% en las estafas informáticas, que siguen suponiendo el principal caballo de batalla de las fuerzas de seguridad del Estado.

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, califica de «preocupante» la tendencia que están observando últimamente en el caso de los delitos sexuales. «No sé si tiene que ver con las 'manadas' y el efecto llamada, con el exceso de acceso al porno en internet o también con el rebrote de machismo que hay en los últimos años. Casi siempre suele ser por múltiples factores», afirma.

Arteaga cree que las soluciones no están en manos de la Justicia sino más bien en el ámbito educativo y en la sociedad. «Dentro del concepto de sociedad también pueden entrar las a veces preocupantes manifestaciones de los políticos», argumenta.

El informe estadístico que emite el Ministerio del Interior también deja datos positivos para Cantabria, como la consolidación del descenso de los robos con fuerza en domicilios (-11,2%) y de los delitos relacionados con el tráfico de drogas (-1,6%).

Cantabria registró en los nueve primeros meses del año 19.445 infracciones penales, frente a las 18.775 de 2024 (+3,6%). Estos datos dejan una tasa de criminalidad de 43 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, con lo que la comunidad autónoma se sitúa así como la octava más segura de España, por detrás de Extremadura (34,2), Asturias (35,6), Galicia (35,8), La Rioja (36,8), Castilla y León (40), Castilla-La Mancha (41,3) y Aragón (41,3). Con esa tasa, Cantabria se encuentra casi ocho puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país (50,9).

Noticia relacionada La criminalidad en Santander es más alta que la de Torrelavega

Para el delegado del Gobierno, Pedro Casares, estos datos reflejan que «Cantabria sigue siendo una de las comunidades autónomas más seguras de España», fruto del trabajo que desarrollan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También destaca que la criminalidad convencional se mantiene estable, «con un alza del 0,5%», con 14.104 delitos frente a los 14.028 de 2024.

Sin embargo, reconoce Casares que la cibercriminalidad, centrada principalmente en las estafas electrónicas, continúa su tendencia al alza, al igual que en el resto del país, al crecer el 12,5% hasta septiembre, «una situación que se debe al mayor uso de los medios electrónicos pero también a que la ciudadanía también denuncia más este tipo de hechos».

Ciberdelicuencia

La Guardia Civil alerta sobre las estafas «más frecuentes» que se están registrando en Cantabria en los últimos meses. Una de ellas es la del 'falso hijo', en la que el estafador envía un mensaje a la víctima en el que se hace pasar por su hijo o algún familiar cercano. En el mensaje, el farsante explica que no le funciona el móvil y que necesita dinero para una emergencia o realizar unos pagos urgentes. Además, le indican que no pueden recibir llamadas telefónicas debido a la avería del terminal.

En este caso, la víctima, debido a la urgencia y la preocupación por sus hijos, acaba transfiriendo el dinero que le pide y que es muy difícil de recuperar cuando se dan cuenta de la estafa. «Por eso aconsejamos desconfiar si se recibe un mensaje de WhatsApp de un hijo o familiar pidiendo dinero de forma urgente desde un número desconocido».

Otro de las principales estafas es la del 'falso trabajo de visualización de vídeos', en la que recibes un mensaje inicial o llamada de un contacto desconocido que te ofrece trabajo, y suele presentarse como representante de una empresa que trabaja para otras compañías que buscan visibilidad en redes sociales y te proponen un pago a cambio de ciertos trabajos sencillos. Normalmente, pulsar sobre 'me gusta' en una publicación o seguir un perfil.

La tercera modalidad de estafa más recurrente es la del 'phishing' y 'smishing', que es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico o SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legitima (red social, banco, institución publica, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico o SMS. «Para las personas que realizan ventas en páginas como Wallapop o Milanuncios, aclarar que dichas plataformas no van a solicitar al vendedor particular un pago previo por la venta que va a formalizar».

Ojo a las compras navideñas

Desde la Guardia Civil aprovechan para dar unas recomendaciones de cara a las compras navideñas que todos hacemos tanto en tiendas físicas como de forma on line: «Hay que desconfiar y no dejarse engañar por ofertas demasiado buenas o gangas imposibles (si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente no lo sea). Comparar precios en diferentes tiendas antes de comprar».

Además de aconsejar el uso de un método de pago seguro (como PayPal, Bizum, Redsys, Amazon Pay, etc.), la Benemérita recomienda también «investigar o verificar que es legitima la tienda antes de comprar, mediante la comprobación de opiniones y comentarios de otros usuarios sobre la misma en internet o redes sociales, y sobre todo si es desconocida». «Es importante comprobar que la dirección web empieza por https://, que tiene el icono del candado y que el certificado de seguridad es válido», concluye la Guardia Civil.