La criminalidad en Santander es más alta que la de Torrelavega

Abel Verano

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:24

El balance trimestral de criminalidad que hace el Ministerio del Interior en cada comunidad autónoma también engloba a los municipios de más de 20.000 habitantes.

Santander cerró septiembre de 2025 con una tasa de criminalidad de 49,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y el total de delitos conocidos en la capital creció un 11,7%, casi el doble del aumento de la criminalidad convencional, que fue del 6,8%, mientras que los ciberdelitos escalaron un 26%.

En Torrelavega, la tasa de criminalidad se situó en 44,3 y las infracciones penales conocidas aumentaron levemente, un 1,6%. Y eso a pesar de los últimos episodios que ha vivido la ciudad en los últimos meses, el más reciente la agresión con machetes y cuchillos en El Zapatón que saldó con tres detenidos. Mientras, las infracciones convencionales se redujeron un 3,1% entre enero y septiembre de este año, según el Ministerio, en tanto que las cometidas por la red aumentaron un 19,1%.

En Camargo, la tasa de criminalidad al finalizar el noveno mes de este año era de 53,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos bajaron un 1,5% (el descenso de los convencionales fue mayor, del 6,7%, mientras que la cibercriminalidad creció un 17,9%).

En el caso de Castro Urdiales, la tasa de criminalidad se situó en 45,1 y las infracciones penales conocidas disminuyeron un 5,4%, aunque las convencionales subieron un 2%. Los delitos por internet se redujeron un 24,6%, lo que contrasta con lo que sucede en el resto de municipios.

Finalmente, Piélagos cerró el tercer trimestre con una tasa de criminalidad de 31,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos descendieron un 4,8%, ya que aunque los convencionales bajaron un 22,1% los cometidos en la red escalaron un 23,6%.

