Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón

El alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, no percibe ninguna retribución como primer edil del municipio, cargo que ocupa desde finales del ... mes de septiembre de 2024, cuando sustituyó a la anterior regidora, Pilar del Río, y que el popular decidió asumir sin asignarse sueldo alguno.

En su edición de este lunes, este periódico publicó una información revelando los sueldos de los 102 alcaldes de la región en la que, debido a un error, se indicaba que Viar cobraba un sueldo de 48.427,98 euros anuales, la cantidad que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública atribuía a quien era alcalde de este municipio en el año 2022.

No era este el caso del municipio de Santa María de Cayón, que ha tenido tres alcaldes en menos de cuatro años.

El último movimiento lo protagonizó en agosto del año pasado la independiente Pilar del Río, cabeza de lista de la agrupación AIDC, tras una dimisión precipitada como regidora sin dar demasiadas explicaciones, aunque sí denunció «trabas y presiones» en sus labores. Fue ella misma quien lideró la ruptura del pacto con el PRC y el PSOE para alcanzar un nuevo acuerdo con el PP y entregar la Alcaldía a Francisco Viar, que no es a quien debe atribuirse ese sueldo puesto que el popular no cobra asignación alguna.