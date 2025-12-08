El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:17

El alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, no percibe ninguna retribución como primer edil del municipio, cargo que ocupa desde finales del ... mes de septiembre de 2024, cuando sustituyó a la anterior regidora, Pilar del Río, y que el popular decidió asumir sin asignarse sueldo alguno.

