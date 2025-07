Los sindicatos rechazan que se prescinda de los méritos en la oferta pública de empleo

El cambio en el modelo de la oferta de empleo público del Gobierno de Cantabria para 2025 no ha pillado por sorpresa a los ... sindicatos. «Escuchábamos rumores desde hace tiempo», confesó Carmelo Renedo, representante de Comisiones Obreras (CC OO). Es más, indicó que «el Gobierno ya lo había intentado en pasadas convocatorias».

A pesar de las habladurías en torno al cambio, que el Ejecutivo regional prescinda del sistema de concurso de méritos no ha gustado entre los futuros aspirantes, «ya hemos recibido quejas al conocer la noticia». La misma situación trasladó la representante de UGT, Rebeca Marqué, que detalló que principalmente el malestar se escucha entre los interinos, «al fin y al cabo es personal que lleva tiempo trabajando». Y es que, quienes han aprobado una oposición anterior y llevan años en la Administración no tendrán una calificación mayor por méritos o experiencia.

Las frases CC OO Carmelo Renedo «Que no cuenten los méritos puede generar efecto llamada y que se presenten más personas de otras comunidades» UGT Rebeca Marqué «Accedimos a la reunión sin la tasa de interinidad, debe estar por debajo del 8%, según la UE, y en Cantabria tenemos unos niveles altísimos» CSIF Verónica García «El Gobierno de Cantabria no valora el conocimiento y la formación de quienes llevan años en la Administración y no han consolidado su plaza, buscan sangre fresca»

Es una decisión «unilateral», denuncia Verónica García Saiz del sindicato CSIF. «Cuando nos hemos reunido para negociar las condiciones de la oposición, la Consejería de Presidencia ya había determinado que el sistema iba a ser de turno libre», denunció. Es una cuestión que, desde el Ejecutivo, plantearon que se puede llevar a cabo tras la estabilización de «más de 2.000 plazas» en ocasiones anteriores. Sin embargo, para los sindicatos el modelo no funciona porque «Cantabria no llega a la tasa del 8% que requiere la Unión Europea». Todos ellos, solicitaron a Presidencia los datos de interinidad generales y por categorías, porque, como explicó Marqué, «el sistema sin concurso podría ser viable en las de menor número de interinos». Aún no tienen los datos, «accedimos a las reuniones sin la posibilidad de negociar sobre determinados aspectos por esa falta de información».

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, destacó que la idea era «conseguir relevo generacional». Integrar caras nuevas que puedan aprender del cuerpo de funcionarios y personal laboral, que cuenta con una media de 51 años de edad. Mientras tanto, los sindicatos dijeron que el sistema «supone una pérdida de conocimiento y formación» de quienes llevan años al frente de la Administración sin una plaza fija. Creen que «el Gobierno de Cantabria no valora a la gente que permanece durante años en el sistema, prefiere sangre fresca y no cree en conservar el conocimiento de quienes no han podido consolidar su plaza». También vinculan una dificultad extra: «Si Cantabria es la única que no incluye los méritos en la oposición va a darse un efecto llamada entre aspirantes de otras comunidades autónomas», que sabiendo que la experiencia no suma puntos, pueden tratar de sacar aquí su plaza.

Una OPE, la de 2025, que se anuncia antes de haber resuelto las dos convocatorias pasadas, las de 2023 y 2024. La consejera explicó que para evitar la temporalidad la «meta» era convocar una oposición anual. Y los sindicatos, hasta ahí, están de acuerdo. El conflicto llega cuando «no pueden resolver el macroconcurso de méritos de las anteriores convocatorias». Y es que, puede darse que «haya personas que tomen posesión de su plaza de forma muy dilatada, que pasen más tiempo como interinos del que deben» y, mientras tanto, «haya una nueva oposición». Así, plantearon las organizaciones sindicales, «la Consejería compromete las plazas».

El cambio en el sistema era algo «previsible», que la consejera «ya anunció tiempo atrás que pretendía hacer», pero que no le ha salvado del descontento entre las organizaciones. Reclamaron «la falta de negociación real, que no se tomen decisiones unilaterales» porque, como manifestaron todos los representantes, «en ninguna de las reuniones que hemos mantenido ha existido la posibilidad de abordar un diálogo real con respecto al tipo de oposición». Aún no valoran hacer movilizaciones, «es pronto para tomar una decisión y está todo muy cerrado», pero el descontento entre los interinos «es manifiesto».s