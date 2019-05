Racing | Fúbbol ¡Árbitro, la hora! Siviero y Óscar Gil, previsiblemente titulares hoy. :: Sane Con numerosas bajas y sin ambición, el equipo de Iván Ania recibe a una Unión Deportiva Logroñés que se está jugando el subcampeonato SERGIO HERRERO Santander Domingo, 19 mayo 2019, 07:55

Llega el momento esperado. Cuando el colegiado Escudero Marín señale el final del partido, los racinguistas por fin habrán terminado esta travesía de tres semanas sin mucho sentido y podrán pensar en lo importante. En los exámenes finales. En las oposiciones a la élite. El play off. El bendito play off. También maldito, según se mire. Esos dos anglicismos unidos e inseparables de los que en los Campos de Sport se llevan hablando cuatro años seguidos. Sin parar. Tocará dejar a un lado las preocupaciones, las especulaciones por el mal juego, que si la falta de gol o si los resultados no acompañan. El cuentakilómetros se pone a cero. El pasado es humo. Ya no servirá de nada. Hoy, durante 90 minutos, el racinguismo pedirá la hora.

Si estos tres últimos partidos sin exigencia competitiva del campeonato han tenido el efecto deseado sobre los futbolistas de Iván Ania sólo se sabrá a partir del próximo fin de semana. Descanso, relax, previsión... Los resultados dirán. ¿Recuperar «las buenas sensaciones»?, que decía el míster verdiblanco... Pues bueno, ante el Gernika, nada. Frente al Oviedo B, un ratuco. Y esta tarde frente a la Unión Deportiva Logroñés, será complicado.

Porque el equipo riojano, segundo clasificado, se juega el subcampeonato. Pero sobre todo porque el Racing llega con lo puesto. Las lesiones y las tarjetas han trastocado cualesquiera que fueran los planes de Iván Ania para este último compromiso. El técnico no podrá contar con Kitoko, Cejudo y Tresaco, habitantes de la enfermería. Tampoco con Rafa de Vicente, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado domingo en el Tartiere. Pero además, cumpliendo con sus premisas, no estarán ni en el banquillo los otros dos delanteros: Dani Segovia y David Barral. Ambos tienen cuatro tarjetas amarillas y sería un riesgo que pudiesen ver la quinta antes del play off de ascenso.

Así que el entrenador asturiano ha tenido que mirar hacia abajo para completar la convocatoria. Los chavales pueden tener su oportunidad. Alguno, incluso, en el once titular. Porque las ausencias de Tresaco, Dani Segovia y Barral dejan al Racing sin delanteros. Ahí será donde Ania tenga que tomar una decisión. O sale al terreno de juego como en Oviedo, sin una referencia ofensiva clara, con un falso nueve, o le da la responsabilidad en el área rival al canario Siverio, que con el equipo de Tercera División ha anotado 16 tantos esta temporada.

Reservar

A partir de ahí, adivinar un posible once es jugar al Euromillones. Habrá descanso, reparto de minutos, pruebas... No hay nada que perder, más allá de que un mal partido puede acrecentar la preocupación del racinguismo de cara al play off. Zárraga podría tener una nueva oportunidad en la portería y Figueras será titular porque lo necesita. Puede ser un buen día para Redru y seguramente Sergio Ruiz sea titular después de no jugar ni un minuto en Oviedo. Quique Rivero también podría tener una camiseta con un número del uno al once. Ya se verá. Hagan sus apuestas.

Con esos condicionantes y las ambiciones de un buen rival, el Racing tiene un reto complicado para sacar un resultado positivo que sirva de acicate antes de la cita decisiva. Son ya cinco partidos consecutivos sin ganar. Sólo una victoria en los últimos ocho encuentros. No promete demasiado pero, lo dicho, el play off es otra historia y todo lo anterior no cuenta.

Podría haber sido una buena piedra de toque para lo que viene, porque la Unión Deportiva Logroñés es uno de los cuatro equipos que ha hecho hincar la rodilla al Racing esta temporada en el campeonato liguero. El conjunto riojano probablemente podría haber sido el máximo rival verdiblanco en la lucha por el título si no hubiese cuajado un inicio de campaña tan irregular. Finalmente, enderezó el rumbo y ha conseguido completar el sorpaso al Mirandés, pero lejos siempre del Racing. Y eso que, si los rojiblancos ganan hoy en los Campos de Sport, la diferencia entre el campeón y el segundo será únicamente de tres puntos. Nadie se acordará de eso cuando el Racing haya ascendido. Quedará para las estadísticas.

Viejos conocidos

El choque contará con la presencia en el equipo rival de tres exracinguistas. Por un lado, dos centrales: Mikel Santamaría y el veteranísimo César Caneda. Y por otro, la del lateral zurdo Iñaki, que se marchó de Santander en la primera campaña verdiblanca de este ciclo en Segunda División B.

Precisamente, el calagurritano se reencontrará con otros excompañeros. No de la actual plantilla, sino de la 2013-14. La temporada más convulsa del racinguismo. La del plante, la de la patada a los okupas y la del último ascenso a Segunda. Precisamente por eso, con motivo del Día de la Camiseta, Paco Fernández y algunos de los componentes de aquel 'Racing de los cojones' recibirán el merecido homenaje de los Campos de Sport. Ellos tienen el secreto para conseguirlo. Que entren al vestuario y compartan su sabiduría.

Y llegará el pitido final. No hay celebración prevista para el título, aunque seguro que los Campos de Sport exigirá al menos un pequeño recordatorio. Porque el equipo, pese al dubitativo último tramo de la competición regular, ha llegado hasta aquí por méritos propios. Quizá en dos semanas sea la gran fiesta. Ojalá. Cuando pase el partido será el sorteo, después investigar al rival, posteriormente preparar los pertinentes viajes y luchar, empujar, batallar para después disfrutar. No para soñar, porque el racinguismo ya lleva cuatro años soñando con el ascenso. Lo único que quiere ahora es que se haga realidad.