Jimmy Barnatán: «He visto al Racing con tíos en el palco que lo que hacían era prostituir el escudo»

Con el pasado del club siempre presente, el cantante, escritor y actor Jimmy Barnatán, disfruta la actualidad del Racing pero sin olvidar los momentos ... más complicados (es autor del documental 'Racing Blues'). Su vida ha transcurrido entre Madrid, Nueva York y Santander. Sin embargo, su corazón no está dividido. Lo que siente por el Racing «es inexplicable».

–¿De dónde nace su pasión por el Racing?

–Desde que tengo uso de razón en mi calle, en Canalejas, lo he visto desde niño. He ido al estadio desde crío, he hecho un documental sobre el Racing en 2006, me han dado una camiseta las peñas, he hecho varias canciones para el equipo, un vídeo mostrando mi último tatuaje; todo, de regalo.

Ya te di el corazón @realracingclub y desde hoy también la piel!!!

Aunque llueva o sople sur!!! 💚

PD:

Próximamente veréis la pieza de video.

–¿Qué siente por el equipo?

–Explicar el sentimiento que tengo por el Racing es algo complicado. Es una cuestión de pasión y de corazón que se ha vuelto inexplicable. El escudo ha sido mi compañero de vida durante 43 años, la edad que tengo. He visto al equipo en momentos maravillosos, he disfrutado como un crío viendo a Radchenko, Popov y Ceballos metiéndole goleadas al Madrid y al Barça. También he sentido un orgullo absolutamente brutal en el plante en cuartos de Copa ante la Real Sociedad. Y he sufrido muchísimo estos años en el infierno de la Segunda B. Soy hijo único y el Racing es como un hermano para mí.

–¿Cuál es su primer recuerdo con el equipo?

–Seguramente sea estar hablando con mi abuela Marichu, escuchando la radio, después de una de las grandes gestas del Racing de los años noventa. Eso molaba mogollón. Y uno de los más cachondos es cuando después de ganar en el Bernabéu 2-4 al Madrid, con una actuación increíble de Munitis, estaba cenando con mis padres en el mismo restaurante que la plantilla del Racing. Ellos estaban en un reservado, pasé por ahí y todavía guardo los autógrafos que les pedí como un crío.

–¿Qué cree que va a ocurrir: play off o ascenso directo?

–Nos quedan tres partidos. Soy un tipo muy optimista y el optimismo me lo da haber visto al Racing en partidos de tierra, a punto de la desaparición y con tíos en el palco que lo único que hacían era prostituir el escudo. Hoy, soy súper optimista y por supuesto, creo en el ascenso directo, ¿por qué no?

–En caso de no ascender a la primera, en el play off, ¿a qué equipo le tiene miedo?

–¿Miedo? Que lo tengan los otros equipos. Nosotros somos el Racing y podemos ganar a cualquiera. Es cierto que la Segunda es una división muy física, los equipos de arriba son muy parejos y las ganas las tenemos todos, pero me gusta mucho cómo juega el equipo y soy un defensor a ultranza del míster. Me parece que el Racing es 'rock and roll' de verdad y con un fútbol de Primera. Eso sí, sufro mucho, a veces le damos muchas vueltas y tardamos demasiado en definir.

–Si el Racing consigue el ascenso, ¿cómo lo celebraría?

–No se puede decir, porque te echarían del periódico. Son muchos, muchos años esperando que el Racing vuelva a Primera. Tengo muchas ganas y hay que ser optimista. Para el pesimismo ya está el resto de la vida.

–¿Cuáles cree que son los puntos fuertes y débiles del equipo?

–El juego en general me parece que es de Primera División. Somos goleadores y tenemos una calidad arriba brutal. Pero luego, no sé si es cuestión de nervios o qué, de repente nos llegan y es gol. Es una pena porque echas por tierra todo lo que hace la gente del medio para adelante.

–¿Qué mensaje de ánimo daría al racinguismo?

–Que nos acordemos de cómo ha sido el camino hasta llegar a estos últimos tres partidos. Que no tengamos amnesia. Estamos en un sitio privilegiado para lo que estábamos... Y vamos a por más.