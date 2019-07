Fútbol Luca Zidane no ha entrenado hoy con el Racing Daniel Pedriza Su ausencia se produce un día después de que su padre abandonara el 'stage' en Montreal por motivos personales ASER FALAGÁN Santander Sábado, 13 julio 2019, 13:33

Luca Zidane no se ha entrenado esta mañana con el Racing. Sólo un día después de que su padre y entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, abandonara la concentración del club blanco por motivos personales, también el portero verdiblanco se ha ausentado del entrenamiento, al igual que Zizou por motivos personales y también al igual que el técnico madridista con permiso de sus respectivos clubes, que no han ofrecido más detalles sobre el motivo de su ausencia.

El Racing no ha confirmado (no sabe a ciencia cierta, en realidad) si su nuevo guardameta, cedido por el Real Madrid para esta temporada, podrá estar en el entrenamiento del lunes. Sí ha indicado que Luca tenía permiso expreso del club para abandonar Santander y confía en que pueda incorporarse con gran brevedad, aunque no ha podido ratificar este extremo.

Luca Zidane llego esta misma semana a Santander para firmar su contrato como nuevo jugador del Racing (cedido hasta final de temporada) y se incorporó de inmediato a los entrenamientos con equipo, que esta semana ha formalizado otros dos fichajes.

Zinedine Zidane, que se había desplazado a la concentración del Real Madrid en Montreal acompañado por su mujer, abandono el viernes la expedición en la que era la cuarta jornada de trabajo sin que tampoco el Real Madrid ofreciera más información que esos «motivos personales», además de anunciar en el comunicado de prensa que su reincorporación «queda pendiente».