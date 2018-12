Duro rival Recomponer la defensa Papeletas para el ascenso Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el entrenamiento del pasado miércoles en La Albericia. / Celedonio Martínez Iván Ania tendrá que recomponer la defensa ante las ausencias de Óscar Gil y Jordi Figueras en un choque en el que Puras apunta al once SERGIO HERRERO Santander Sábado, 22 diciembre 2018, 07:45

En cualquier lotería del mundo mundial, si no juegas, seguro que no te toca. Esto del Gordo de Navidad tiene una tradición que traspasa los montantes de los premios, la contención en el gasto y la ausencia de fe en la suerte. El pasado 18 de noviembre, cuatro aficionados racinguistas compraban décimos en una cafetería situada enfrente del estadio Ciudad de Tudela. «Hay que probar», decía uno de ellos. Y así habrá sido en Estella, en Amorebieta, en Sevilla y en Murcia. Alguno de los que sigue habitualmente al equipo verdiblanco, bufanda al cuello, tendrá un taco de boletos para el sorteo de hoy. Y cada semana, el Racing se ve obligado a ponerse delante de la ventanilla en busca de papeletas de cara a la ya tres años esquiva lotería del play off de ascenso. Cuantas más, mejor. Porque quedar campeón da opciones de pedrea en caso de que vengan mal dadas en el primer sorteo. Como si te toca la devolución en Navidad y lo cambias por otro billete para el Niño. Hoy, ante el Oviedo B, lo que hace falta son tres iguales para mayo. Puntos, está claro.

Porque la Segunda División B es así de cruel y desagradecida. Uno puede ser un tipo aplicado, concienzudo y constante, pero al final el sistema para salir del pozo tiene un alto componente de suerte. Como un premio de lotería. Y ha quedado claro en este tiempo que ni Chuti Molina, desde el palco, ni Iván Ania, en el área técnica, tienen ganas de dejar demasiado al azar. Lo de la tarjeta ante el Gernika al lesionado Figueras es solamente una pequeña prueba de ello. Todo estudiado y medido.

Incluso las consecuencias. Porque las tarjetas de ayer son los problemas de hoy. U oportunidades, según se mire. Porque quienes ocupen hoy la línea defensiva han demostrado ser piezas de garantías absolutas cuando el técnico les ha necesitado. Sin Óscar Gil, sancionado, ni Figueras, lesionado y para aprovechar la coyuntura también castigado, el entrenador asturiano tendrá que mover fichas para completar el once. La pareja de centrales parece muy clara. Iñaki Olaortua y Julen Castañeda. El primero de ellos lleva dos encuentros consecutivos como titular y a un nivel notable. El segundo, reconvertido desde el lateral, ya demostró esta misma campaña que no se pierde lejos de la línea de cal.

El Vetusta ocupa a día de hoy la cuarta plaza de la clasificación, a nueve puntos del Racing

Pero si para vestir un puesto hay que cambiar de traje otro, Iván Ania tendrá que buscar un carrilero zurdo. Y puede que el canterano Jesús Puras haya adelantado ya por la izquierda a uno de los fichajes veraniegos. Un Rulo que, si hoy no es titular, quizá se encuentre ya en la rampa de salida para dejar fichas libres a la llegada de Alberto Noguera y del delantero que Chuti Molina le ha pedido a los Reyes Magos.

El de hoy será el broche a un 2018 en el que el racinguismo ha pasado por todos los estados de ánimo. La parroquia verdiblanca, con las precauciones lógicas después de camino de cuatro años quemándose el trasero en el averno futbolístico, está recuperando la esperanza de que en mayo, por fin, haya premio gordo. Papeletas, de momento, el equipo verdiblanco está comprando unas cuantas.

Vacaciones a las puertas

Ya con las vacaciones a las puertas y el turrón tentando el aguante de los futbolistas, hoy no habrá lugar a las rotaciones. Más allá de las bajas obligadas, Ania contará con sus hombres de primera línea. Sergio Ruiz, Nico Hidalgo, Cejudo y Enzo Lombardo parten como fijos. La principal duda será ver si es Quique Rivero o Rafa de Vicente quien acompaña al astillerense para menear el bombo racinguista. Y arriba, el técnico tendrá que elegir entre la movilidad y el ansia de Jon Ander o la referencia de Dani Segovia. Opciones tiene muchas y seguró que el míster no hará ninguna elección a voleo.

Ojo, porque los Campos de Sport parecen inexpugnables, pero el rival de hoy no es ningún entrañable niño con chaleco cantando premios. Más bien parece uno de los impertinentes niños mutantes de San Ildefonso -Alarico, Witerico y Chindasvinta- que sacaban de quicio al héroe cutre Cálico Electrónico en su desternillante serie de animación. El Oviedo B, con su atuendo de bisoño filial, tiene en sus filas 'infantes' que ya hace tiempo que peinan mostacho. Porque son varios los futbolistas de 24 años que militan en el Vetusta. Alguno ya ha vivido un cuarto de siglo. Y a Lolo González, a sus 27 primaveras, del posible once racinguista sólo le superan Iván Crespo, Julen Castañeda, Álvaro Cejudo y Dani Segovia.

Debido a las bajas en la zaga, Olaortua y Julen Castañeda serán los centrales titulares

El caso es que el segundo equipo carbayón, recién ascendido, está completando una gran campaña. De hecho, es el único filial que está dando la talla ante los grandes favoritos. Ahí marcha, cuarto en la clasificación. Aunque hoy llegará a El Sardinero mermado por las urgencias del primer equipo, que ha convocado a varios de los futbolistas del Vetusta, equipo al que dirigió con anterioridad el propio Iván Ania.

Los racinguistas, a los que probablemente y muy a su pesar la lotería de Navidad vuelva a dar esquinazo hoy, tras el tradicional sorteo matinal volverán a centrarse en lo suyo. En su realidad tangible. Y afinarán las voces. No para cantar números, premios y pedreas, sino para acompañar los goles de su equipo mientras Iván Ania y los suyos siguen comprando papeletas para el ascenso. Aquí el premio gordo se reparte en mayo. Al otro lado de la ventanilla, un Oviedo B que seguro que no hará demasiado caso al spot de este año: «El mayor premio es compartirlo». Pues va a ser que no. Aquí las papeletas ni se compran ni se comparten. Se ganan.