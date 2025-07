Unas instalaciones «tercermundistas» para la Policía Local de Torrelavega

Las dependencias de la Policía Local de Torrelavega, ubicadas en el mismo edificio que comparte con la Policía Nacional, presentan un estado de deterioro que ... ha sido calificado por el Partido Popular como «tercermundista». Tras una visita junto al sindicato APLB (Asociación Sindical de Policías Locales y Bomberos), los concejales del PP denunciaron una larga lista de deficiencias, tanto estructurales como funcionales, que «impiden el normal desarrollo del trabajo policial y afectan a la dignidad profesional del Cuerpo».

La situación que describen es «preocupante». Vestuarios sin cerraduras, duchas inutilizables por desagües obstruidos, goteras constantes, urinarios bloqueados desde hace años y zonas de descanso que los propios agentes han tenido que improvisar ante la falta de espacio. «Se cambian en los pasillos porque no caben en los vestuarios», explican. Además, en algunas salas existen humedades, techos deteriorados y tuberías sin cubrir que quedaron al descubierto tras arreglos que nunca se remataron.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, afirma que el edificio no reúne las condiciones mínimas para prestar un servicio público esencial. «No hay ni imagen, ni seguridad, ni respeto institucional hacia quienes velan por la seguridad de todos», reprocha. Según sostiene, estas condiciones se prolongan desde hace más de una década sin que se haya puesto en marcha ninguna solución estructural por parte del equipo de gobierno local (PRC-PSOE).

Ampliar La puerta de una de las salas de la comisaría. DM

Aunque el edificio es propiedad del Ministerio del Interior, las áreas asignadas a la Policía Local corresponden al Ayuntamiento de Torrelavega. Cualquier mejora de mobiliario, pintura, ventilación o acondicionamiento interior depende exclusivamente de recursos municipales, aunque siempre con el visto bueno de la Policía Nacional, que establece ciertas limitaciones técnicas, como la prohibición de modificar tabiques.

Vargas asegura que no solo no se han realizado mejoras, sino que el Gobierno municipal ha incumplido también acuerdos laborales aprobados en plenos. «Primero ignoran los pactos con los sindicatos. Después, hacen oídos sordos a lo que aprueba la Corporación. Y finalmente, abandonan a la Policía Local en unas instalaciones que no se pueden llamar comisaría», lamenta.

Ampliar Los urinarios, averiados «desde hace tiempo».

En su intervención, el concejal popular recordó que su grupo propuso hace años trasladar la sede policial al antiguo edificio de la Cruz Roja en el barrio de La Inmobiliaria, una opción desechada sin alternativas viables. Desde entonces, ni se ha proyectado una nueva comisaría, algo que se viene prometiendo durante años, ni se han realizado inversiones en la actual. «Hay mobiliario que, literalmente, es más viejo que yo», ironizó.

Además del deterioro físico, Vargas subraya la falta de privacidad en zonas de atención a detenidos, la inexistencia de control de accesos y la carencia de espacios adecuados para reuniones internas. «No hay taquillas con cierre seguro, las duchas están inservibles desde hace años y hay urinarios clausurados que, en lugar de repararse, se han solucionado cambiando los carteles de la puerta. Esto no es serio», denuncia.

Ampliar Agujeros en el techo al descubierto. DM

Tras su visita a las instalaciones, el PP se plantea solicitar la celebración de un pleno extraordinario y monográfico para abordar de forma integral la situación del Cuerpo. «Torrelavega necesita una respuesta firme. Esto ya no va de parches, sino de asumir responsabilidades y planificar una inversión real», aseguran.

Una «guerra abierta»

Las quejas de la Policía Local no son nuevas. En los últimos meses se han producido protestas sindicales por la falta de cumplimiento de acuerdos, así como por el retraso en la renovación de medios materiales. A esto se suma la preocupación por el refuerzo de la seguridad ciudadana, especialmente en zonas sensibles, donde los agentes reclaman «mayor presencia y coordinación».

Estado Las dependencias presentan goteras, falta de ventilación, urinarios obstruidos y techos deteriorados

Quejas Los agentes denuncian condiciones insalubres y falta de espacios privados y de control de accesos

Oposición El PP acusa al equipo de gobierno (PRC-PSOE) de incumplir acuerdos laborales y desatender sus demandas

Vargas recuerda que ya se presentó una moción en el pleno solicitando a la Delegación del Gobierno una planificación más eficaz de los recursos, con aumento de dotaciones y mejor cobertura operativa. «Hasta ahora no ha habido compromisos concretos. Solo promesas genéricas y una foto con cuatro agentes nuevos», critica.

Ampliar Tuberías visibles sin cubrir.

Mientras tanto, los policías locales siguen prestando servicio en condiciones que, según el propio sindicato, «no cumplen los estándares mínimos exigibles en ningún otro departamento del Ayuntamiento». Y van más allá: «Los ciudadanos no lo notan porque los agentes hacen un esfuerzo extraordinario, pero esta situación no puede sostenerse más», concluyen.

Para los populares, el deterioro de la comisaría simboliza el desgaste general de los servicios públicos en Torrelavega. «Esta ciudad merece mucho más. Y su Policía Local, también», sentencian.