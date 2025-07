El Racing ya tiene más de 12.000 socios

Marco García Vidart Santander Martes, 29 de julio 2025, 07:07 Comenta Compartir

Da igual que sea verano, que alguno ande un poco 'mosca' por eso de que aún no hay ninguna cara nueva que ver en la ... plantilla verdiblanca en forma de fichajes... Lo mismo da. Esa ilusión que persiguió al racinguismo durante toda la temporada pasada parece que se ha instalado en el corazón de los aficionados. También de lo más comprensible, dado que no estaba muy lejos en el tiempo la época más oscura en la historia del club, con riesgo cierto algún día de que todo se acabase, y militando en algunas temporadas en categorías que pusieron a prueba la lealtad de más de uno. Así que este periplo en Segunda División, con la cosa institucional de lo más calmada, y con lo deportivo funcionando hasta soñar con el ascenso hasta casi el final, ha hecho que esa ilusión no tenga freno.

El club ya ha pasado otra de las marcas importantes. Una cifra redonda. Ya son más de 12.000 los socios que tienen su carné para la temporada 2025-2026 que ya se otea en el horizonte (16 de agosto, 17.00 horas, Campos de Sport ante el Castellón). El año pasado, en esta misma fecha, la cifra era curiosa, pero muy inferior. 11.111. Carrascal sale del Racing rumbo al Cartagena Tenía contrato hasta el final de esta próxima temporada, el 30 de junio de 2026. Pero Marco Carrascal (Soto de la Marina, 2003), no seguirá en el Racing. Club y jugador han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía. El defensa cántabro es ya nuevo jugador del Cartagena, que ya ha anunciado el fichaje en su web. De esta forma Carrascal, que el curso pasado jugó tres encuentros con el primer equipo en Liga y uno en Copa mientras se desempeñaba en el Rayo Cantabria, en la Segunda RFEF, subirá de categoría, ya que los cartageneros militarán en Primera RFEF, tras bajar de Segunda esta última campaña. La cifra de la que se partía desde el final de la temporada anterior invitaba a la esperanza. 18.001. Un prácticamente 'no hay billetes' en los Campos de Sport. Es de prever que esos más de 12.000 que se llevan sin haber acabado aún el mes de julio sean, la mayoría, integrantes de ese colectivo anterior. Y para los que aún no se hayan pasado por las taquillas de los Campos de Sport o de forma online (https://abonados.realracingclub.es/) el club les recuerda que la reserva de su asiento en el estadio verdiblanco finaliza este sábado, 2 de agosto. Los que no lo hagan antes de esa fecha, perderán su localidad en el estadio. Las fechas 2 de agosto. Finaliza el plazo de reserva de asiento en los Campos de Sport.

4 y 5 de agosto. Son los días en los que se podrá cambiar de localidad

6 y 7 de agosto. Son las fechas habilitadas para cambiar de simpatizante a abonado.

8 de agosto. Inicio de la venta de abonos al público en general. La cifra límite, 18.000. Este 2 de agosto marca el segundo hito de una campaña de socios que arrancó el pasado 23 de junio, poco después de que los verdiblancos –fue el 12 de junio– cayesen en Anduva ante el Mirandés en el encuentro de vuelta de su eliminatoria y dijesen adiós a la temporada. Dos días después, el 4 y el 5 de agosto, se podrá realizar el cambio de asiento en el estadio. Dos días después, el 6 y el 7 se habilitará el paso de simpatizante a abonado. Y el día 8 se iniciará la venta de abonos al público en general, hasta llegar de nuevo a esa cifra tope de 18.000. Y es que, de nuevo, los Campos de Sport amenazan con quedarse pequeños y con colgar el cartel de 'no hay billetes' en todos los partidos de la próxima temporada. Noticia relacionada Dos 'Primeras' en el camino en otra semana de trabajo Nuevos patrocinios Por otro lado, Cantabria Labs y NDL Pro-Health se han convertido en nuevos patrocinadores del Racing. Cantabria Labs estará en la camiseta y NDL Pro-Health será el proveedor oficial de los productos de nutrición deportiva.

