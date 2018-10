Vela | Circuito Montañés Triplete del 'Ono' en la final de J80 Foto de familia de todos los premiados en el Trofeo Presidente de Cantabria y en el Circuito Montañés. / María Gil Lastra Cruceros/J80 Los cruceros no salieron a competir y las clasificaciones del sábado, que no varían, coronan a los campeones | El barco de Daniel de la Pedraja se exhibe en las tres regatas y gana tanto el Trofeo Presidente de Cantabria comoel Circuito Montañés JAVI LEÓN Santander Lunes, 15 octubre 2018, 10:37

El 'Ono', que este domingo contó con Pablo Santurde al timón, Jesús Lastra en el piano, Jon Larrazabal en la proa, Alberto Padrón al trimado y táctica, y Candela Escobedo en bañera, brilló en la jornada del sábado, la última del Trofeo Presidente y del Circuito Montañés 2018, en la que los J80 disputaron tres pruebas con recorridos barlovento-sotavento y salida y llegada en el Real Club Marítimo de Santander. Durante la prueba sopló viento del oeste de unos 18 nudos de intensidad media, que fue amainando a lo largo del día. Nada más salir en contra del viento desde el Marítimo la flota se dirigió en zigzag a las primeras boyas de barlovento que estaban frente al Centro Botín para, desde allí, izar sus gennakers –velas globo– y enfilar a gran velocidad hacia la playa del Puntal. Allí se encontraba la baliza de sotavento en las dos primeras regatas, que fue movida un poco hacia el norte en la tercera y última del día al haber rolado la dirección del viento hacia el suroeste. Los barcos volvían a ceñir hacia el Centro Botín desde el Puntal para regresar de nuevo al arenal y desde allí tomar la llegada en el Marítimo.

En la primera regata del día el 'Ono' clavó la salida y pronto se fue distanciando de sus rivales de forma notable, especialmente en la primera empopada. El 'Par', su más directo rival de cara al Circuito, Montañés pasó la primera boya segundo, pero no tuvo suerte en la primera empopada y cedió varios puestos; mientras que el 'Granuja', de Chema Álvarez, con Alfonso Pascual al timón, hizo una gran segunda vuelta y acabó segundo la manga, seguido del 'Kia'. En la siguiente manga tres barcos hicieron una salida prematura ('Central Óptica', 'Granuja' y 'Just Spoke'), pero solo el barco de Magdalena Czernik enmendó su error. El 'Ono' volvió a mandar en todo el recorrido, el 'Compesca' con Gustavo Arce a la caña firmó un segundo y el 'Par' se anotó la tercera plaza. A falta de la tercera y última regata del día el 'Ono – Edificio Castelar' se afianzó en cabeza, pero para el segundo y tercer puesto había cinco barcos muy igualados, con lo que la última manga se presentó decisiva para la general, ya que además permitía que entraran en juego los descartes.

En ella el 'Ono' volvió a mandar de principio a fin, con una buena velocidad y un perfecto control táctico del tándem Santurde-Padrón, lo que le permitió acabar el día con un brillante triplete y descartar el séptimo puesto del día anterior. También reaccionó el 'Par', de Ignacio Camino y José Luis Gómez Cospedal, y logró un segundo puesto parcial en la última regata que le permitió acabar en ese puesto en las dos generales, la del trofeo Presidente y la del Circuito Montañés.

El 'Granuja', de Alfonso Pascual, en el que ha sido probablemente su mejor campeonato hasta la fecha en la clase J80, se hizo con la tercera plaza del podio del Trofeo Presidente y con la victoria del Circuito Montañés en la clase B. 'Compesca', a sólo un punto del 'Granuja', y el 'Kia', a dos, completaban el top cinco, ya que el 'Mau Jim' y el 'Raitan', los dos primeros clasificados en la jornada del sábado, no se presentaron en la jornada del domingo por problemas de tripulación. Los cruceros no salieron finalmente ayer a competir, con lo que las clasificaciones del sábado no variaron y el 'Yamamay' fue el vencedor del Circuito y del Trofeo Presidente en IRC-1-2, el 'Izaro Segundo' se impuso en IRC-3 y el 'Gabriela Onofre' se hizo con la clase Club.