Natti Natasha, Myke Towers y Manuel Turizo se suben al Reggaeton Beach La cantante dominicana Natti Natasha durante un concierto este año en Santo Domingo. Los artistas compartirán escenario con Karol G, Farruko y Bryan Myers el próximo 28 de julio en la primera edición del festival en Santander, que ya ha vendido más de 8.000 entradas

Los artistas internacionales Natti Natasha, Manuel Turizo, Myke Towers, Lírico en la Casa, Rauw Alejandro y Darkiel se suman al cartel del primer Reggaeton Beach Festival de Santander que se celebra el próximo 28 de julio en la Campa de La Magdalena. Estos cantantes unirán sus voces a las de Karol G, Farruko, Bryant Myers y Justin Quiles.

Este festival es uno de los eventos de música urbana con mayor crecimiento en Europa. Comenzó hace dos años en Barcelona y el año pasado volvió a repetirse en la capital catalana, con más aforo, y se expandió por Benidorm. Este año, además de Santander, también se celebra en Palma de Mallorca. Y es que el reggaeton, según la organización, «abraza ritmos urbanos de distinto tipo, pop latino y electrohouse, con bombazos internacionales, actividades músico-culturales, gastronómicas y deportivas, desde masterclass de zumba a clases de bailes latinos y diferentes talleres».

Entre las nuevas confirmaciones destaca la presencia de Natti Natasha, una artista dominicana de género urbano, pop latino y bachata que se dio a conocer internacionalmente a través del álbum 'Love is pain', que incluía una colaboración con Don Omar y recibió varios premios. Los vídeos de Natti Natasha cuentan con más de 200 millones de reproducciones y entre las canciones más reconocidas de la cantante se encuentran 'Criminal', junto a Ozuna; 'Sin pijama', con Becky G; 'Otra cosa', con Daddy Yankee; 'No me acuerdo', con Thalia, o 'El Baño', con Enrique Iglesias y Bad Bunny.

Por su parte, Manuel Turizo es un joven artista colombiano que centra su trabajo discográfico en la música urbana, el trap y el reggaeton. Ha colaborado con músicos como Juan Magán, Nicky Jam, Belinda, Snova o B-Case. Mientras, Myke Towers es un rapero y compositor puertorriqueño que está considerado uno de los más importantes e influyentes dentro del género urbano, y Lírico en la Casa es un cantante dominicano, conocido por sus exitosos sencillos 'Súbete' y 'El Motorcito', que ha realizado giras por Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia y distintos países europeos, donde sus temas tienen una gran popularidad.

Entre los artistas confirmados en el Reggaeton Beach Festival de Santander también están los puertorriqueños Rauw Alejandro y Darkiel, que pese a su juventud y a llevar pocos años en la escena musical urbana y R&B latina, se perfilan como músicos con gran potencial dentro del género.

8.000 entradas vendidas

La primera edición en Santander del Reggaeton Beach Festival se celebrará en la campa de La Magdalena el domingo 28 de julio, en una jornada que arrancará a las 16.00 horas y se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada. Las entradas, que se pueden adquirir a partir de 38,5 euros, están a la venta en la web oficial del evento -www.reggaetonbeachfestival.com-, además de en distintos puntos físicos distribuidos por toda la comunidad autónoma. El festival, que en pasadas ediciones en otras ciudades colgó el cartel de 'No hay entradas', ha tenido también una gran acogida en Santander desde su anuncio, ya que son más de 8.000 las entradas vendidas hasta el momento. Para desplazarse hasta el festival habrá rutas de autobús desde varios municipios de Cantabria, así como desde Burgos, Palencia, Valladolid, Asturias, Vizcaya, Álava y La Rioja. Las plazas se reservan directamente desde la página oficial del evento.

Reggaeton Beach Festival, que tendrá lugar en el mismo recinto que los festivales Magdalena en Vivo y Hoky Popi Music, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.