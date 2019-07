Péter Eötvös y su mirada musical al infinito Conciertos El concierto del compositor residente en el XIX Encuentrso de Música y Academia de Santander, se celebrará en el Palacio de Fetivales, este martes, a partir de las 20.30 horas EP Martes, 16 julio 2019, 09:12

'Psychokosmos' y 'La danza de las mariposas' de Péter Eötvös sonarán en el concierto programado por el XIX Encuentro de Música y Academia de Santander, organizado por la Fundación Albéniz que preside Paloma O'Shea, este martes, 16 de julio, a partir de las 20.30 horas, en la sala Argenta del Palacio de Festivales.

El repertorio de la velada incluirá las dos piezas del maestro Péter Eötvös, el compositor residente de esta edición del Encuentro. La primera de ellas será Psy para flauta, viola y arpa (1996) que interpretarán los jóvenes participantes Ildikó Szabady, Toby Cook y Sofia Kiprskaya.

Según recuerda, en las notas al programa la musicóloga Eva Sandoval, Eötvös tenía 17 años y el cosmonauta Yuri Gagarin había volado hasta el infinito: el mundo no tenía límite exterior. Fascinado por la teoría del Big Bang escribió en 1961 una pieza para piano titulada 'Kosmos'. Fue una mirada al infinito que nos rodea. 32 años más tarde, aquella mirada se volvió hacia el interior, hacia el 'psicokosmos'.

Un fragmento para tres instrumentistas de 'Psychokosmos' para orquesta lleva este breve título: 'Psy'. La versión original, para flauta, violonchelo y cimbalón, fue estrenada en 1997, mientras que en 2002 recibió su primera interpretación el arreglo para flauta, viola y arpa.

El repertorio de la noche incluirá también 'Dances of the Brush-footed Butterfly' (2012). Eötvös transfiere estos bailes en miniatura al piano en una partitura compleja con la que rinde un homenaje a su propio jardín, en el que ha podido observarlas con delectación. «¿Habéis visto alguna vez cómo bailan las mariposas? No danzan con sus pies, que están diseñados para proporcionarles estabilidad al posarse en una flor. Lo hacen con los breves, impredecibles y caprichosos movimientos de sus alas», ha comentado el propio maestro Eötvös sobre su composición. El joven pianista húngaro del Encuentro Kristóf Szöcs será el encargado de tocar la pieza.

Sobre el escenario de la sala Argenta se podrá ver también al profesor Richard Watkins tocar junto con los jóvenes músicos Norberto López, Balint Südi y László Csabay la sonata para 4 trompas de Paul Hindemith (1895-1963). No será el único profesor del Encuentro al que público reconozca. Ivan Monighetti liderará el quinteto de cuerda en do mayor de G 324 OP. 30/6 'Música nocturna de las calles de Madrid' de Luigi Boccherini (1743-1805) junto a Anastasia Tsvetkova, Patricia Cordero, Antonin Le Faure y Montse Egea.

El broche de oro de la noche lo pondrá el violinista kazajo Zakhar Bron con los jóvenes Samuel Ng y Daria Tudor en el trío con piano en la menor op. 50 de P. I. Thaikovsky (1840-1893).

Las entradas del concierto, de precios populares de 5 y 10 euros, se podrán adquirir en la taquilla del Palacio de Festivales de Cantabria antes del inicio de la velada. El público puede consultar la programación a través de la página oficial del festival www.encuentrodesantander.es

Recital de viola, violonchelo y canto en Laredo

La gira de conciertos de la Fundación Albéniz llega a la comarca oriental de Cantabria para recalar en Laredo. En la villa pejina el escenario de la iglesia de Santa María, siempre tan acogedor y colaborador con la música del Encuentro, ofrecerá una cita en la que la lírica tendrá mucho protagonismo.

El barítono Ferenc Éndrész, acompañado al piano por Ángel Cabrera, interpretará un delicioso repertorio con piezas de W.A. Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini entre otros grandes compositores. El concierto de acceso libre y gratuito comenzará a las 20.00 horas. Durante la velada también se podrá disfrutar con el virtuosismo de las jóvenes Viktoriya Orlova (viola) y Sara Gabalawi (violonchelo) junto con el pianista Óscar Martín dar vida a obras de Franz Schubert, Frank Bridge, Leo Janácek, Magnus Lindberg, Felix Mendelssohn y Samuel Barber.

Oboe, fagot y piano en Santoña

La música del Encuentro también recalará en la comarca de Trasmiera para acercar la música de los grandes maestros. El emblemático Teatro Liceo Casino en Santoña presenta un programa con la pianista turca Izem Gürer, el oboísta español Carlos Andrés y el fagotista húngaro, Bálint Vértesi. En el escenario estarán acompañados al piano por Alina Artemyeva.

La banda sonora de la Fundación Albéniz para la noche santoñesa la firmarán Alexander Scriabin, Maurice Ravel, Clara Schuman, G.P. Teleman, Marin Marais y Alexander Tansman. El concierto, de acceso gratuito, empezará a las 20.00 horas.