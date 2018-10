Manrique pone fin a su excedencia y regresa al Puerto como jefe de área Christian Manrique, en el Puerto. / Andrés Fernández El que fuera presidente de la Autoridad Portuaria entre 2007 y 2011 vuelve como responsable del Departamento de Dominio Público JESÚS LASTRA Santander Viernes, 19 octubre 2018, 07:17

La Autoridad Portuaria de Santander ha vuelto a recibir a un viejo conocido. El presidente de la organización entre 2007 y 2011, Christian Manrique, ha puesto fin a su excedencia y se ha reincorporado recientemente a la entidad como jefe del Departamento de Dominio Público.

El propio Consejo de Administración del Puerto, celebrado la semana pasada, dio luz verde a la adscripción de Manrique dentro del organigrama de la APS, aunque el que fuera máximo responsable de los muelles portuarios llevaba ya varios días desempeñando sus nuevas funciones, según fuentes internas. La jubilación del anterior ocupante del cargo antes del verano ha permitido el retorno.

Un reingreso que, por otra parte, se ha resistido. No en vano, a comienzos de legislatura, coincidiendo con la vuelta del bipartito PRC-PSOE al Gobierno autonómico, el expresidente solicitó su vuelta formal al puesto de técnico en Dominio Público Portuario, donde trabajó antes de ponerse al frente de la rada santanderina. La respuesta en aquel momento fue no. ¿El argumento? No se podía poner fin a la excedencia voluntaria porque en 2016 «no existe puesto disponible de su categoría».

Porque fue decisión personal de Manrique abandonar la APS. Era 2011 cuando un mes antes de las elecciones que dieron la mayoría absoluta al PP en Cantabria comunicó a la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga, y al consejero de Industria, Juan José Sota, su marcha para trabajar en la empresa privada. Concretamente, como alto ejecutivo de la multinacional Isolux-Corsán, responsable en Cantabria de la construcción del puente sobre la S-20 en Santander y de varias promociones de viviendas públicas.

Manrique fue nombrado en 2007 para dar un giro a la convulsa etapa que vivió el Puerto en la etapa de Javier del Olmo. Su peso como gestor fue creciendo y llegó, incluso, a ser sondeado por la dirección del PSOE para que fuera la cabeza de cartel socialista en Santander, pero decidió rechazar su participación directa en la política.

En el momento de su renuncia alegó que había cumplido un ciclo profesional en la empresa pública y que, tras la aprobación del plan para la reforma del Frente Marítimo, era el momento de abandonar el cargo. Su lugar fue ocupado durante cuatro meses por Sota, hoy consejero de Economía. Después, tras la victoria electoral del PP, heredó el puesto el expresidente cántabro José Joaquín Martínez Sieso.

Como uno de los grandes éxitos de su etapa al frente de la APS sobresale un hito clave en la historia de las relaciones Puerto-ciudad: la aprobación del Plan Maestro del Frente Marítimo, que liberó casi 250.000 metros cuadrados de antiguos espacios portuarios y supuso la apertura definitiva de la capital al mar. Por contra, el Puerto registró las cifras más bajas de los últimos años en cuanto a tráfico por la crisis.