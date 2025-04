Sánchez carga contra las nucleares y señala a los «operadores privados»

Paula De las Heras Madrid Martes, 29 de abril 2025, 14:31 Comenta Compartir

Pedro Sánchez no quiere descartar, pese a la información ofrecida por Red Eléctrica, que la causa del apagón generalizado que este lunes sumió en el caos al país sea un ataque informático y este mediodía, en una comparecencia en la Moncloa, tildó de «imprudente» tanto sacar esa posibilidad de la ecuación como apuntar a alguna hipótesis concreta. Pero lo que el presidente del Gobierno si hizo fue lanzar un mensaje claro sobre una de las grandes batallas políticas que mantiene con el primer partido de la oposición. «Quienes vinculan lo sucedido a falta de nucleares, francamente, mienten o muestran su ignorancia», ha dicho. Y además puso el foco en los «operadores privados» a los que advirtió que exigirá, llegado el caso, responsabilidades.

El PP lleva tiempo defendiendo que en el actual panorama geopolítico mantener el calendario de cierre de las centrales es una imprudencia y que España haría bien en reconsiderarlo como han hecho otros países europeos. Abordar esta cuestión es, de hecho, una de las exigencias de los populares para dar su apoyo al real decreto ley de respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump a principios de este mes. Pero el Ejecutivo ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás.

Sánchez ha argumentado que, lejos de ser «una solución» las nucleares han supuesto en esta ocasión «un problema» porque había cinco reactores apagados y para mantener los núcleos activados ha sido necesario «desviar» a las centrales grandes cantidades de energía. También ha puesto en valor que la recuperación del suministro se ha logrado gracias alas interconexiones con rancia y Marruecos y a los ciclos combinados de gas y las centrales hidroeléctricas, que son más flexibles y permiten inyectar electricidad al sistema de una manera más paulatina como requiere el reinicio del sistema.

Pero, al margen de este asunto, quizá hacia donde más haya apuntado el jefe del Ejecutivo en su comparecencia, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Ministros, es al posible papel en lo sucedido de los «operadores privados», entre los que incluye a Redeia, propietaria de Red Electrica, pese a la participación de un 20% del Estado, que elige además a la persona que ocupa su presidencia, en este caso, la exministra Beatriz Corredor.

Hasta en tres ocasiones ha insistido en que, llegado el caso, les exigirá «responsabilidades», además de anunciar que tomará medidas para reformar el sistema. El presidente ha asegurado que no cuestiona la palabra de Red Eléctrica respecto a que ya sabe que no sufrió ningún ataque informático, aunque no ha dejado pasar la oportunidad de especificar que se ha enterado de esa información por la prensa pese a que ayer mantuvo dos reuniones con la dirección de la empresa y dio orden de que se le comunicara cualquier avance en la investigación. Pero fuentes gubernamentales recuerdan que en el sistema hay más operadores,

«Tenemos que saber también qué ha ocurrido en las empresas generadoras en cuanto a su ciberseguridad», ha remarcado el presidente. De momento, en el Gobierno insisten en que ninguno de esos múltiples actores ha ofrecido aún información concluyente y por eso defienden la necesidad de que sea una Comisión de Investigación pilotada por el Ministerio para la Transición Ecológica y en la que participarán el INCIBE, el centro de respuesta a incidentes de seguridad y el Centro Criptográfico Nacional, perteneciente al CNI.

Con la información recabada, el presidente del Gobierno ha prometido acudir al Congreso. Y aprovechará la comparecencia prevista para el próximo 7 de mayo, en la que debía exponer su controvertido plan de defensa para elevar este año el gasto en 10.471 millones de euros y alcanzar el 2% del PIB comprometido ante la OTAN, para aportar la información recabada.

Hoy, por lo pronto, se ha defendido de los reproches de la oposición por haber tardado casi seis horas el lunes en comparecer para tratar de transmitir seguridad y tranquilidad a la ciudadanía con el argumento de que lo hizo cuando tenía información y se ha mostrado satisfecho con su gestión. «España superó ayer una durísima prueba y demostró que sabe afrontar desde la eficacia pero también desde la solidaridad la adversidad», se congratuló. Además ha avanzado que a lo largo del día tratará de ponerse en contacto con Alberto Núñez Feijóo, al que ayer no logró contactar por problemas de cobertura del presidente del PP.