Me he apuntado a un curso de procrastinación. Bueno, me ha tocado, más bien, porque yo en realidad quería hacer alguno sobre photoshop o libros ... electrónicos, pero el azar y la universidad son así y suelen darnos pan duro a los que ya casi no tenemos dientes.

La verdad es que a mí no me hacía mucha falta, porque eso de procrastinar yo llevo ya décadas practicándolo con mucha entrega, aunque no fuera consciente de ello. Porque sí, la primera vez yo también tuve que buscarlo en el diccionario para descubrir qué significa: más o menos, dejar para mañana lo que podías hacer hoy. O sea, el refrán a la inversa. O 'ser más vago que la chaqueta de un guarda', que decía mi abuelo.

Pero bueno, como ya me lo habían concedido, me acabé matriculando. Sin demasiado entusiasmo, eso sí. Pero bueno, como era 'on line', tampoco supondría mucho esfuerzo. Pero la verdad es que se me pasó la fecha de inicio, y en la segunda semana de cursillo me escribió el tutor para avisarme. Y pensé en entrar y todo, pero me dio tanta pereza… Luego la tercera semana tenía mucho y lo dejé para la cuarta, y la quinta me venía fatal.

Total, que en la última semana del curso entré y me puse a ello. A fuego, claro. Y debe ser muy interesante, aunque no me da tiempo a enterarme de nada, porque si le presto atención no lo acabo en plazo. Aunque lo mismo lo dejo para más tarde, que hoy juega el Racing y tengo mucho lío.

En fin, confío en que me den el título y con certificado de aprovechamiento, aunque no sé para qué necesitaba un curso, si en este asunto de procrastinar las clases podría darlas yo…