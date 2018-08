Este martes viene cargado de queso

¿No sabes que hacer este martes? Prueba la feria del queso de pesquera, las rutas con la región, ¿quizá visitar una plantación de arándanos? Cantabria te lo propone y tú decides.

¿QUE HAGO EL MARTES? XXIV Feria Internacional del Queso Artesano

Como parte de la programación de la Fiesta de Nuestra Señora de San Roque Pesquera, dos días de quesos hasta aburrirse. Desde la plaza de Pesquera la feria reúne a 34 productores de queso de toda España, y uno de Francia, en un viaje gastronómico que te quitará el hambre. Vendrá con varias dosis de vinos y conservas que prepararán para la siesta perfecta.

El mundo del queso se vuelve protagonista indudable con actividades en torno a este alimento que representa perfectamente nuestra región en el paladar. Además se ofrecen rutas gratuitas en autobús con visitas al Camino de las Harinas y el Bosquesuco de Pesquera. Este martes con salida a las 15.20 horas y el miércoles a las 9.30 horas, quien dijo que el queso no era de desayuno. Para la inscripción contactar al otsr@redcantabrarural.com o al 942321283.

Quesos de Cantabria. / SANE

Una dosis de risas

Una vez que ya ha pasado el susto del lunes, el martes te reanima con una sesión de humor a cargo de Santi Rodriguez en el teatro municipal Concha Espina a las 22.00 horas. La función 'Como en la casa de uno... (en ningún sitio)' tendrá lugar únicamente este martes.

Música

El FIS no descansa. Este martes trae al Palacio de Festivales a las 20.30 horas la 'London Symphone Orchestra' bajo la dirección de Simon Rattle. No se olvida de Miera donde el trío de flauta, violonchelo y fortepiano 'La Guilande' tocará en la Iglesia de Santa María de la Asunción a las 20.00 horas.

Las noches del auditorium despiertan el alma flamenca a las 19.30 horas con versiones de grupos como Navajita Plateá, Ketama, La Barbería del Sur o Nipa Pastori pero sin faltar el espíritu cántabro con temas folk y música de cantabria a las 21.00 horas con el grupo 'Tente Nublo'.

Date un paseo por el mundo y disfruta de las voces femeninas de Jaula de Atenea a las 22.00 horas en la Feria Intercultural de las Naciones. Si prefieres un plan de tarde a las 19.30 horas hasta las 21.00 la escuela de danza Covadonga Viadero se adueñará de el escenario.

El Escenario Santander da la bienvenida a José Manuel Soto y su guitarra a las 22.00 horas. Por su parte el Bar Rvbicón acoge a Marc Jonson y su banda Cdsi para alegrar la noche a las 22.00 horas. Si buscas una noche animada acude al Black Bird donde podrás moverte al ritmo de La Milonguita a partir de las 19.00 horas.

En movimiento

Sigue la semana con energía y determinación conociendo tu región con rutas por más de 16 municipios. Este martes podrás caminar la senda fluvial del río Asón (Ampuero) a las 10.00 horas.

Río Asón por Ramales. / SANE

Si eres de los que desayunan tostadas con mermelada en Laredo podrás vivir una experiencia idónea para tus gustos y visitar Arándanos Berry´s Land en donde se explicará el valor ambiental, ecológico y artesano de la plantación. Para inscribirse a ambas actividades se puede llamar al 942627011 o enviar un email al puntosinfo@municipiossostenibles.com

Recuerda que Santoña te empuja al zumba en la playa todos los martes y jueves a las 12.00 y las 18.00 horas en la zona del monumento Juan de la Cosa. Anímate y no te sientas culpable de comerte un helado después en el perfecto día de playa.

Niños

Nuestra percepción del mundo a través de los sentidos nos guía a lo largo de la vida, sin embargo en la mayoría de los casos pasa desapercibido. Conectamos los auriculares para evadirnos del mundo exterior pero ignoramos el sonido del mar o el murmullo de las ciudades. A través del taller 'mirar con los oídos' de El Centro Botín se aprenderá a desarrollar el oído como una herramienta consciente de exploración y desarrollo personal para tener una vida más plena y disfrutar al máximo de experiencias auditivas.

Además de este martes la actividad se repetirá los días 16 y 17 a las 18.30 horas. El precio general es de 12 euros y 6 con la entrada amigo.

Liendo se dedica a los más pequeños con el espectáculo Alboroto de teatro y música en directo acompañada de mucho baile y juegos para divertir a toda la familia. El evento es parte de la programación de la fiesta Saturnino Candina y Nuestra Señora del barrio Hazas en incluye cohetes y bombas, pasacalles y romería entre otros.

Otras fiestas

Medio Cudeyo retrocede unos cuantos centenarios con el XIV festival del medievo en Solares con el gran desfile a las 19.00 horas. Podrás sumergirte en la corte de Alfonso X El Sabio por las calles del municipio y disfrutar de la música de la época con obras del Códex Callixtinus, Llivre vermell, Códex Las Huelgas y Códex Buranus.

Festival del medievo en Solares. / DM

Con motivo de la Virgen de los Remedios Valdeprado del Río se va de procesión a la ermita de Los Remedios en Barruelo. Colindres también ofrece tradición con la muestra internacional de folklore a las 22.00 horas en los jardines de la Casa de Cultura.

Comienzan las fiestas de Nuestra Señora de Asunción y San Roque, en Santa María de Cayón, hasta el 16 de agosto, con romería, chorizada, bingo... Las fiestas de Nuestra Señora de Turieno (Camaleño) durarán hasta el 15 y ofrecen paellada, juegos infantiles y sesión de vermú.

Literatura

Los martes literarios de la UIMP traen a Ángeles Caso al Paraninfo de la Magdalena las 19.00 horas. La escritora fue finalista del premio Planeta con 'El peso de las sombras' en el 1994 y en 2017 salió su trabajo más reciente 'Grandes Maestras. Mujeres en el Arte Occidental'.

La escritora Ángeles Caso. / Roberto Ruiz

El Gran Casino del Sardinero será el escenario de homenaje al escritor santanderino Álvaro Pombo a las 20.00 horas con la presentación de 'Atropos' y 'Leñalmono'.

Si todavía no sabes qué hacer en Cantabria, la librería Gil te ofrece más de cien planes para realizar en familia con la presentación del libro '101 planes para toda la familia en Cantabria' de Gema Bilbao y Nacho Cloux a las 19.00 horas. Ya verás como al final te faltarán los días.

Exposiciones

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) sale al encuentro del público con una exposición de 25 fotografías históricas en espacios públicos de la ciudad.

Los Jardines de Pereda se convierten en museo gracias a la instalación artística 'You are welcome' de Amanda Pola, una obra que retrata los habitantes de zona desconocidas de Cantabria.