Más de 400 delegados de los trabajadores del metal votan hoy el convenio del sector

Estaba previsto que la huelga del metal hubiera arrancado ayer con carácter indefinido tras las dos primeras jornadas de paro que hubo la pasada semana. ... Sin embargo, la convocatoria quedó suspendida a raíz del acuerdo que se alcanzó in extremis el pasado viernes en la negociación entre patronal (Pymetal) y sindicatos (CC OO, UGT y USO). Una mediación que se desarrolló en el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) que se saldó con un preacuerdo para el convenio de la discordia que hoy deberá ser ratificado por los representantes de los trabajadores del sector. De no ser así, las movilizaciones volverán a retomarse partir del jueves.

En total son 464 los delegados que están llamados a la votación que tendrá lugar hoy en el Paraninfo de la Universidad a las 18.00 horas. La postura de la mayoría marcará el camino a seguir de ahí en adelante. En el caso de respaldar la propuesta que firmaron a finales de la pasada semana patronal y sindicatos tras las tensas jornadas previas, se dará por resuelto el conflicto. En caso contrario, los 22.000 trabajadores englobados en el metal en Cantabria volverán a estar convocados para retomar las protestas. Unos piquetes que dificultaron la actividad tanto del sector como de otros a lo largo de la pasada semana, sobre todo con dificultades en los principales polígonos de la región e incluso con retenciones en puntos de Santander, Torrelavega y Guarnizo.

El preacuerdo que está sobre la mesa y que necesita ahora el respaldo de los representantes de los trabajadores propone un incremento salarial del 3,5% en las nóminas del año en curso, mientras que en los próximos tres años (hasta 2028) el incremento será el que marque oficialmente el IPC anual más un 0,7%. Este era uno de los pormenores que más fricción causaba entre las partes porque inicialmente la representación de los trabajadores exigía el IPC más el 1% y la patronal lo rebajaba al 0,5%, con lo que se ha llegado a una postura más o menos intermedia con el 0,7% fijado tras el proceso de negociación.

Asimismo, el acuerdo contempla un incremento del 30% del plus de nocturnidad y la opción de que los trabajadores mayores de 58 años puedan no realizar dichos turnos, previo acuerdo con la empresa. Por otro lado, mantiene el plus de distancia, así como el reconocimiento del tiempo de desplazamiento cuando se utilicen medios de transporte ordinarios y se supere la media hora por trayecto, abonando el exceso al 100% del valor de la hora ordinaria y considerándolo tiempo de trabajo si coincide con el horario laboral.

También se ha logrado la equiparación del tratamiento de la incapacidad temporal derivada de accidente laboral al de la enfermedad profesional, un seguro colectivo de 24.000 euros en caso de fallecimiento o incapacidad permanente. En materia social y bienestar se crea la figura del delegado de medio ambiente, se amplía la comisión paritaria de cuatro a cinco miembros y se adecua el convenio a la normativa LGTBI.

Además, de salir adelante el convenio, tendrá una duración de cuatro años en lugar de los tres que ha tenido vigencia el anterior. Al mismo tiempo, supondrá dar carpetazo al conflicto tras dos días de huelga, en lugar de los más de 20 que se prolongó la histórica confrontación del sector en la anterior negociación de 2022.