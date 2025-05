Trabaja en un sistema de control de aforos para aparcar en las playas

Álvaro Machín Santander Domingo, 11 de mayo 2025, 07:45 Comenta Compartir

Con un crecimiento de la presión turística entre el 22 y el 23 del 36% y un 4% adicional el año pasado, y con el ... aumento de las segundas residencias, los municipios –dice la alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza (PSOE)– «adoptamos medidas hasta donde podemos». Habla de la «recuperación del Cuerpo de Policía Local», que irá a más este verano. «Y eso es clave para hacer cumplir las ordenanzas. Como la de ocupación de vía pública, porque, si no, todo se desfasa». O del pintado de «líneas amarillas en zonas muy sensibles que no estaban pintadas». Este año, por ejemplo, en la zona de Gerra. «Se controlará con Policía Local y gracias a un acuerdo con la Guardia Civil. No quiero impedir que la gente venga (la famosa vista del atardecer), pero sí que se abuse. Se tapan las salidas de las casas y si tiene que ir una ambulancia no pasa». O de las medidas en cuanto a las autocaravanas. Se va a retirar por parte de Costas el firme hormigonado en una parte de la zona del Rompeolas y se limitará con señalización el aparcamiento para evitar que desaparezca la acera en la Playa del Tostadero.

Noticia relacionada Cantabria, a las puertas de otro verano sin la regulación de caravanas y pisos turísticos «Sé lo difícil que es, pero esperamos que la legislación llegue más pronto que tarde», dice respecto al decreto que se espera en este ámbito. Y también respecto a los pisos turísticos. «Estoy a favor de la actividad económica, pero controlada y garantizando los requisitos que se marquen. Y si no hay requisitos habrá que ponerlos. Los que tienen capacidad de legislar nos tienen que ayudar. No podemos permitir que todos los bajos comerciales acaben siendo pisos turísticos». Pide eso y más ayudas, por ejemplo, para sufragar el servicio de vigilancia de playas (con cuatro kilómetros de arenales, en un municipio de su tamaño se lleva casi el 10% del presupuesto).Pero tal vez lo más ambicioso –dentro del Plan de Sostenibilidad Turística– es un sistema de control de aforos en las zonas de aparcamiento de las playas que permitirá informar al acceder al municipio si hay sitio o no. «Hay momentos que se forman caravanas que salen hasta la autovía». La obra empezará en breve y harán «todo lo posible» para que esté disponible en verano, aunque no está asegurado.

