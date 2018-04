Un asturiano pesca el 'campanu' en el coto de Puente Viesgo

«La pesca es como una droga, se mete en la sangre y ya nadie te lo puede quitar». El asturiano Rogelio González, jubilado de 54 años, ha pescado el 'campanu' (primer salmón de la temporada) esta mañana, a las 11.45 horas, en el Coto de Puentes Viesgo (río Pas), en el pozo Las Escuelas.

Se trata de una hembra salvaje -con aleta adiposa- que ha pesado 5,240 kilogramos y ha medido 87 centímetros. Y ahora mismo está en el maletero de Rogelio. «Todavía no sé qué voy a hacer con ello», explica a este periódico. Este asturiano aficionado a la pesca desde que tenía cinco años, ha capturado el 'campanu' usando cebo mixto, con gusana y esquila.

Rogelio, su mujer Leo Peláez y un grupo de amigos vienen desde Avilés a Cantabria siempre que pueden. «Sacamos cotos todos los años por aquí. Me gusta mucho la zona y el río, es muy limpio y guapo», dice con un marcado acento asturiano.

Nunca había pescado el 'campanu'. Siempre pensó que era una lotería: «Estoy muy ilusionado. Cagüen la leche jugamos todos y toca solo a uno», dice. Aunque sus amigos -«de toda la vida»- están tan emocionados como él y sienten que lo han pescado ellos. Al igual que su mujer, «ella se alegra más que yo, además tiene un 'vicillo' de pesca que duplica el mío. Es muy aficionada y ha pescado salmones también. Es una suerte poder compartir la afición con mi 'jefa' porque no a todo el mundo le gusta». González habla de la pesca como un padre de su hijo. «Se tiene que nacer con ello porque esto es una pasión», añade.

De momento, el 'campanu' sigue en el coche de Rogelio a la espera de que decidan su futuro: «O comerlo con los amigos o venderlo, aunque todavía no me han hecho ninguna oferta». La prohibición de comercializar las capturas se levanta para este primer salmón...

Sane

Treinta cotos

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria había registrado numerosas solicitudes para ocupar uno de los treinta cotos salmoneros repartidos por la región, en el Deva, el Pas, el Asón y el Nansa.

Todas ellas entraron en el sorteo para elegir coto y día dentro de la campaña. Y es que el azar también entra en juego para este día, porque poder elegir primero puede resultar determinante para lograr la mejor ubicación y tener opciones el primer día de pesca.

Pero no es una decisión libre de riesgo, máxime este año en el que, a priori, las expectativas no eran demasiado buenas: el caudal de agua fría, por el deshielo, invitaba a pensar que los salmones iban a estar poco activos. Sin embargo, el 'campanu' no solo ha salido el primer día sino que ha sido más madrugador que otros años.