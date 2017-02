"El mayor mercado de la robótica está en el mundo del porno"

La amalgama de vaticinios con los que Javier Sirvent construyó su ponencia esta mañana en el Santemar heredó el discurso con el que el día anterior el secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, alertó sobre el futuro de cambio que se avecina. Para este caso particular tiene más lógica, porque Sirvent vive precisamente de eso, de sorprender, de alertar, incluso de provocar: "Puede que el mayor mercado de la robótica en el futuro sea el porno", zanjó el ponente, que figura en el cartel del Santander Weekend como 'evangelista tecnológico'.

Anécdotas aparte, Sirvent -un habitual del simposio santanderino- repitió un año más su convicción de que el robot sustituirá al hombre en cualquier tipo de trabajo. "Primero vendrán las tres 'D': Dirty, duty and dangerous" (los trabajos más sucios, los más aburridos y los peligrosos". Luego conquistarán los puestos más sesudos, los más creativos. "Solo hay que echar un ojo a los pasos evolutivos que está atravesando la robótica en general y la inteligencia artificial, en particular", aseguró. Ahí incluyó el mercado del porno. "Un sector que está moviendo cada vez más y más dinero y en su simbiosis con la robótica está llamado a convertirse en uno de los más rentables del mundo. Y no hablo solo de vídeos calientes en gafas de realidad virtual, sino de otros artilugios estimuladores que de verdad podrían sorprendernos mucho".

"Los humanoides ocuparán primero los trabajos más sucios, los más aburridos y peligrosos"

El siguiente paso en esta cadena evolutiva, que se antoja como decisivo, será el de la autoconciencia. "Cuando el robot sea consciente de sí mismo, entonces nos daremos cuenta de la manera en que van a cambiar el mundo. Mucha gente quedará obsoleta". "Quién sabe, quizá los robots lleguen a ser ciudadanos de pleno derecho, paguen sus impuestos, etc". Parece ciencia ficción, pero quizá el futuro supere a la realidad del cine: "Es posible que no tardemos en confundir a las personas reales de los robots".

No será el fin del mundo

Lo único que parece claro es que ese futuro robotizado no tiene por qué ser peligroso. "No hay por qué pensar que la inteligencia artificial va a desear la muerte del ser humano para dominar el mundo. ¿Y si los coches, los aviones, los autobuses y los trenes fueran autónomos? Pues ya hay estadísticas que certifican que la máquina reduce el número de muertes en caretera". Incluso pensó más allá, en un ámbito incluso filosófico: "Cualquier máquina es más racional y más calculadora que una persona. Muchas de las guerras que estallan hoy en el mundo no llegarían a producirse si fueran las máquinas las que tomaran decisiones".

¿Podría un humanoide llegar a presidir los EE UU? Preguntó alguien entre el público. "Sería raro pero bueno, funcionaría seguro, pero no se puede hacer un cambio de esa magnitud así, de pronto. Probablemente habrá que empezar por algo más pequeño para ir luego creciendo en atrevimiento".