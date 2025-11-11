El sérum antiarrugas español que vende una unidad al minuto ahora actúa más rápido

La nueva versión de su best seller actúa más rápido, es más grande y además se puede conseguir con un 30% de descuento solo hasta el 16 de noviembre.

R.C. Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 10:59 | Actualizado 19:09h. Compartir

Sibari Republic es la firma española creada por científicos que lleva dando de qué hablar los últimos cinco años. Desde que lanzaron su Serum Origin no han hecho más que acumular éxitos rompiendo stocks de sus tiendas y creando colas de hasta dos horas para conseguir sus productos. Ahora vienen con la nueva versión de su best seller que actúa más rápido, es más grande y además se puede conseguir con un 30% de descuento solo hasta el 16 de noviembre, para ello solo habrá que introducir el cupón ONMONTA25 al finalizar la compra en la web.

La marca española lleva más de cinco años sorprendiendo a los españoles y este año no va a ser una excepción. Hemos hablado con Itziar Beitia, la responsable de Sibari Republic ya nos adelantaba en verano que «El 2025 será un año de grandes cambios» y no han decepcionado. El cambio radical de su famoso Serum Origin ha cumplido con las expectativas de los consumidores e incluso las han superado. Ahora con el Black Friday a la vuelta de la esquina la firma ha quedado adelantar los descuentos, el Serum Origin se puede conseguir a 91€ cuando su precio habitual es 130€.

¿Cómo consiguen resultados tan rápidos y reales? El secreto está en su combinación exclusiva de tres tipos de ácidos hialurónicos. Esto permite que penetre desde las capas más superficiales hasta las más profundas rellenando las arrugas desde dentro y consiguiendo una hidratación profunda y de larga duración y todo en menos tiempo. Todos los productos de Sibari Republic son testados mediante estrictas pruebas realizados bajo supervisión dermatológica que avalan que el producto hace lo que promete.

Pero el cambio no se queda solo en la fórmula, el producto ha cambiado en tamaño y diseño. Gracias a su nuevo envase el producto es mucho más fácil de utilizar y su nuevo formato XXL aporta casi el doble de producto casi por el mismo precio, y ahora, además, lo podemos conseguir con un 30% de descuento, solo hasta el 16 de noviembre introduciendo el cupón ONMONTA25 en la web oficial de Sibari Republic.

Ampliar El Serum Origin es siempre el producto más buscado en las tiendas de Sibari Republic. DM

El cambio de este sérum solo ha sido el inicio de algo mucho más grande que verá la luz a lo largo del 2026. Según nos ha contado la responsable de Sibari Republic, Itziar Beitia, a partir del próximo año la marca ofrecerá un cuidado más completo que además de ofrecer las soluciones más innovadoras y eficaces para el cuidado antiedad, también ofrecerá nuevas soluciones para diferentes afecciones dermatológicas.

Durante todos estos años Sibari Republic ha dejado claro que sigue fiel a su filosofía: ofrece los productos más innovadores con respaldo 100% científico y apostar por la producción local para ofrecer productos de la máxima calidad y eficacia.

Mientras esperamos que lleguen las novedades podemos disfrutar del Black Friday que han adelantado con los descuentos más grandes de año. Aunque el Serum Origin sea el producto más buscado de la firma, no es el único que podremos encontrar con descuento. Su línea Collagen, destinada mejorar la firmeza y elasticidad del rostro está disponible con un 50% de descuento. Por ejemplo, el Serum Collagen, uno de los productos más vendidos de la firma por su eficacia que mejora 63% la firmeza del rostro y un 66% la elasticidad se podrá conseguir por tan solo 60€ cuando su precio habitual es 120€. Estos descuentos solo estarán disponibles en la web oficial de Sibari Republic hasta el 16 de noviembre con el cupón ONMONTA25.