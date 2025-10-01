La vista, protagonista en el nuevo podcast Vital Salud y Bienestar

Samira Hidalgo Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:07 Comenta Compartir

El Diario Montañés estrena Vital Salud y Bienestar, su nuevo podcast. La primera temporada arranca con un episodio dedicado al cuidado de la vista de la mano de Andrea González, optometrista de Central Óptica, para, a través de su voz experta, mostrar a los usuarios consejos y pautas para mantener una buena visión y detectar a tiempo posibles problemas.

Durante el episodio, González aborda desde las revisiones oftalmológicas básicas hasta la importancia de detectar a tiempo la miopía, la fatiga visual o la presbicia. «Si yo me tengo que poner una letra tan grande que solo puedo leer una letra o dos palabras seguidas en el móvil, eso me va a fatigar muchísimo. Imagínate lo que tardo en leer un párrafo», explica la especialista. «Evidentemente eso es un toque de atención de que necesitas unas gafas para poner un tamaño de letra normal», indica.

🎧 Disponible en: Spotify | iVoox | Apple Podcasts | Amazon Music

El episodio también dedica espacio a desmontar mitos, explicar los avances tecnológicos en el diagnóstico y ofrecer pautas sencillas para incorporar hábitos saludables que protejan los ojos en el día a día. «Hay una regla que es clásica, de hace un montón de años, antes de que usáramos tanto las pantallas, que se llama la regla 20-20-20. Quiere decir que cada 20 minutos hagamos descansos de 20 segundos, mirando a 20 pies, que son unos 6 metros», señala González.

Los usuarios podrán disfrutar de estos y más consejos e información sobre la salud visual escuchando el episodio completo en eldiariomontanes.es y en las principales plataformas digitales.

Créditos Presenta: Samira Hidalgo

Producción: DM.medios

Edición: Pablo Bermúdez

