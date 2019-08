La cántabra Elisa García Madrazo sueña con coronarse Miss Mundo España 01:20 CÁNTABROS DMODA La sobrina de Iván Madrazo, ganador de 'Gran Hernano 10', vive en Melilla la semana de concentración previa a la gala final del certamen SERGIO SAINZ Miércoles, 14 agosto 2019, 20:33

Pocos pensarán que una belleza como ella tenga las ideas tan claras. Y es que Elisa García Madrazo (Polanco, 2001) quiere ser bombero y si tiene que estudiar Albañilería para conseguirlo, no tiene problema. Lo hace. Mientras, coquetea con el mundo de la moda y defiende con orgullo la corona de Cantabria en el certamen nacional de Miss World. Desde hace unos días está concentrada en Melilla, donde se disputará la gala final este fin de semana, junto al resto de sus compañeras. La joven asegura estar «muy emocionada y muy contenta de la oportunidad que me han dado. Nunca pensé que formaría parte de un certamen de belleza tan grande».

Reconoce vivir pletórica estos días tan intensos de eventos, ensayos y visitas oficiales. Feliz de sentirse tan arropada, «porque lo que más me gusta es que en Miss World no sólo me verán por fuera, sino que se van a interesar por cómo soy por dentro y qué intenciones tengo, mis inquietudes, mis proyectos». Así, nos comenta sincera que está decidida «a aportar mi granito de arena a la sociedad. Estoy opositando a bombero y es una manera de ayudar a la gente que esté en situaciones límite. Cuando consiga serlo, me completaré como persona y esta experiencia me servirá de aprendizaje».

Estos días los medios de comunicación están volcados informando del concurso, muchos poniendo el foco en la presencia de Marta López, actual pareja de Kiko Matamoros, y representante de Jaén. La cántabra olvida las polémicas y defiende que está «conociendo a muchas chicas, todas son fantásticas y no existe competencia ni rivalidad entre nosotras. Es un ambiente muy limpio y me encanta».

En familia

Quien no faltará en la gala final para apoyar a la guapa oficial cántabra será su tío, Iván Madrazo, quien fuera ganador de 'Gran Hermano 10' y presentador con mucho éxito del programa 'La Noche Pirata'. Él no puede evitar que Elisa sea la niña de sus ojos. «Es una chica especial y la más guapa de todas. De ella destaco sus valores, es muy humana. Y está claro que con esa belleza trae a la gente de calle», comenta el comunicador cántabro. Tiene claro que su sobrina «se puede comer el mundo y lo mejor es que no tiene afán de postureo». Algo que él conoce bien y critica de muchas figuras públicas.

Su buena amiga la actriz y cantante Yola Berrocal, también aprovecha la ocasión, desde sus vacaciones compartidas en Marbella, para enviar un mensaje de apoyo a la Miss cántabra. «Es la mejor candidata, lo tengo muy claro. Si nos representa internacionalmente tiene todas las cualidades», asegura. Ella, toda una experta y miembro del jurado en muchos certámenes de belleza, destaca de Elisa que «tiene clase a la hora de andar y moverse. Es bellísima, tiene medidas perfectas, altura, cara, elegancia y buena puesta en escena. Sabe expresarse, es muy inteligente y lo proyecta, pero, ante todo, es muy buena persona». El alegato de Yola no termina ahí, pues defiende que es «una niña muy deportista, sana, que está interesada en prepararse, estudiar y tener idiomas».

Por último, la propia Elisa reconoce su ilusión infinita por exprimir del todo esta aventura. Con objetivo bien claro, «tengo muchas ganas de dejar a Cantabria bien alto». De momento, es en redes sociales donde comparte su evolución y la complicidad que tiene con el grupo. Expertos hablan de ella como una de las favoritas, pero no quiere pensar en presión, sino disfrutar al máximo de este sueño sin perder su esencia.

