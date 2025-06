Torrelavega pondrá en marcha este martes la Zona de Bajas Emisiones

Este martes entra en vigor en Torrelavega la aplicación efectiva de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que limitará el acceso al ... centro urbano a los vehículos considerados más contaminantes. Tras dos aplazamientos -el primero en febrero y el segundo apenas 48 horas antes de su entrada en vigor, prevista en mayo-, ahora sí, el Ayuntamiento pone en marcha el régimen sancionador, respaldado por la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas.

La ZBE está delimitada por las calles José María Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina. Curiosamente, estas vías no están afectadas por la restricción; son el perímetro de la zona, no el contenido. Es dentro del área que encierran donde se aplicará el control de acceso.

las distinciones permitidas Turismos clasificados como gasolina Euro 3/III o diésel Euro 4/IV o 5/V.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías clasificados con nivel de emisiones Euro 4/IV o 5/V.

Vehículos ligeros clasificados con nivel de emisiones del vehículo Euro 2/II.u.

Turismos clasificados como gasolina Euro 4/IV, 5/V y 6/VI o diésel Euro 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías clasificados con nivel de emisiones Euro 6/VI.

Vehículos ligeros clasificados con nivel de emisiones del vehículo 3/III o Euro 4/IV.

A partir del martes, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT -es decir, aquellos que no disponen de distintivo B, C, ECO o Cero- no podrán acceder libremente al interior de esta zona. Las sanciones serán de 200 euros por infracción y se aplicarán de lunes a viernes durante todo el día y los sábados hasta las 14.00 horas. El acceso será libre los domingos y festivos, así como desde las 14.00 horas en vísperas de festivo.

Sin embargo, la normativa contempla múltiples excepciones. Los residentes dentro del perímetro de la ZBE, los propietarios de garajes, transportistas, personas con movilidad reducida y quienes presten asistencia o acompañamiento a personas dependientes podrán seguir entrando sin riesgo de multa. También se contemplan exenciones para quienes necesiten acceder por motivos profesionales, como empresarios o trabajadores autónomos que desarrollen su actividad en la zona.

Los vecinos incluidos en estos grupos deben inscribirse en el Registro de Vehículos Autorizados (REVA), una base de datos que gestionará la Policía Local y que servirá para que las cámaras de control identifiquen los accesos permitidos. En el caso de los residentes, el alta se realiza de oficio. Para el resto de situaciones, la solicitud debe tramitarse a través de la web oficial www.zbetorrelavega.com o presencialmente en el punto de información habilitado en La Llama.

Para quienes no cumplan los requisitos de excepción pero necesiten entrar puntualmente en este espacio, la normativa permite hasta 24 accesos anuales sin sanción, que deberán ser registrados previamente.

Las distinciones permitidas Turismos clasificados como híbridos no enchufables, vehículos clasificados como enchufables con autonomía 40 km y aquellos propulsados por gas natural, comprimido o gas licuado del petróleo. Todos sin excepción deberán cumplir que el nivel de emisiones sea Euro 4/IV, 5/V y 6/V en los vehículos de gasolina y Euro 6/VI en los vehículos diésel.

Vehículos de más de 8 plazas clasificados como híbridos no enchufables o enchufables con autonomía 40 km y propulsados por gas natural, comprimido o gas licuado del petróleo. Todos deberán cumplir que el nivel de emisiones sea Euro 6/VI.

Vehículos ligeros híbridos no enchufables y enchufables con autonomía 40 km.

Otras categorías Esta etiqueta corresponde a todos los vehículos clasificados dentro de una de las siguientes categorías: -Vehículo eléctrico de batería. -Vehículo eléctrico de autonomía extendida. -Vehículo eléctrico híbrido enchufable que tenga una autonomía mínima de 40 kilómetros.-Vehículos que funcionen con pila de combustible.

Uno de los objetivos de esta medida es mejorar la calidad del aire en el centro de Torrelavega. Según los datos recogidos por las cámaras de control durante el pasado mes de mayo, en torno al 90% de los vehículos que circula habitualmente por la zona restringida cuenta con etiqueta ambiental. Solo un 10%, es decir, unos 900 coches diarios, se verían afectados por las nuevas limitaciones. Y de estos, muchos corresponden a residentes, o usuarios de aparcamientos subterráneos que ya están exentos de sanción.

Para quienes se desplacen desde fuera del casco urbano, el Ayuntamiento destaca la importancia de los aparcamientos disuasorios. El más relevante es el de La Carmencita, situado junto a la ZBE, lo que lo convierte en una alternativa para dejar el coche y continuar a pie. También se puede optar por los estacionamientos subterráneos de La Llama o Demetrio Herrero, donde los vehículos sin etiqueta pueden aparcar sin ser sancionados, siempre que no circulen más allá de esos puntos.

Cabe recordar que la implantación de la ZBE ha venido acompañada de una campaña intensiva de información. Desde hace semanas, dos agentes municipales, Raquel y Miguel, atienden en la nueva sede de La Llama a los ciudadanos interesados en conocer los detalles, una labor que continuarán desarrollando hasta agosto. Además, se han habilitado teléfonos específicos para resolver dudas y se ha creado una guía accesible desde la web del Ayuntamiento y de la ZBE.

Aun así, no todos los vecinos reciben la medida con entusiasmo. Algunos la consideran «confusa, complicada o injusta» para quienes dependen del coche para sus desplazamientos diarios. La existencia de talleres, negocios o residencias dentro del perímetro también ha generado incertidumbre. A ello se suman los dos recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la plataforma Salvar Torrelavega, que denuncia una «restricción desproporcionada».

Desde el Consistorio insisten en que no se trata de una medida recaudatoria, sino de un cambio necesario para avanzar hacia una movilidad más sostenible. La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, y el alcalde, Javier López Estrada, han reiterado que el objetivo no es multar, sino facilitar la adaptación. De hecho, la ordenanza lleva meses en vigor, pero se ha pospuesto la entrada del régimen sancionador para dar tiempo a difundir su contenido.

Este martes, el margen se acaba. Las cámaras ya están activas y las sanciones comenzarán a aplicarse. Para evitar multas innecesarias, los conductores deberán familiarizarse con la normativa, comprobar la etiqueta de su coche, valorar si se ajustan a alguna de las excepciones y, en caso contrario, pensar alternativas como el uso del transporte público, los aparcamientos disuasorios o el acceso limitado anual. La cuenta atrás ya termina.