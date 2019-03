Conoce mejor a la actriz Eva Barón, 'La Vane' en la serie cántabra 'Cuando el río suena' Eva Barón, en la piel de 'La Vane'. / ÁLVARO POSTIGO CÁNTABROS DMODA Es una de las protagonistas de la 'rural comedy' que emite cada domingo Cantabria TV CANTABRIA DMODA Sábado, 23 marzo 2019, 12:08

El éxito de la primera serie de ficción de Cantabria, 'Cuando el río suena'lleva unido la aparición de una nueva hornada de actores en el panorama de la ficción cántabra. Hoy vamos a conocer mejor a una de las protagonistas de esta 'rural comedy', la actriz Eva Barón, que interpreta el personaje de 'La Vane'.

-¿Qué destacarías del personaje de 'La Vane'?

-'La Vane' es una buscavidas. Yo creo que es una chica solitaria que ha tenido que buscarse la vida para poder realizarse. Eso la lleva a pensar que el fin justifica los medios. No le queda más remedio. Yo no la veo como un personaje negativo, aunque en un primer momento pudiera parecerlo, yo creo que es una víctima de la soledad en la que se vive en la gran ciudad. Quizás por eso se adapta tan bien a un medio tan diferente al suyo como es Pincurrín.

-¿Qué hay de ti en 'La Vane' y al revés?

-Pues compartimos muchas más cosas de las que en un principio me creía. Yo también tuve un momento en el que me sentía sola y sin realizar. Pero, de repente, gracias a Anabel Díez descubrí un mundo nuevo en el que encontré mi sitio. Y decidí luchar por él, y aún lo sigo haciéndolo. ¡Vamos que mi Pincurrín fue el mundo de la interpretación!

-¿Pero a ti te ha salido bien?

-¿Y quién dice que a 'La Vane' no? Yo he peleado con el cuchillo entre los dientes, poniendo en desequilibrio todo lo que me rodeaba, tirándome a la piscina sin saber si había agua, igual que la Vane. Unas veces me di un chapuzón y otras un golpazo, pero siempre he dado el cien por cien en el vuelo.

-¿Con qué personajes de la serie a parte del tuyo tienes más relación y por qué?

-Pues con Ludi, Doña Isabel, pero creo que con el que más conecto es con Paco. En el fondo, porque Paco también es muy Vane. Aunque no lo parezca tiene un punto de soledad y de incomprensión que hace que se encuentren y que tengan una relación muy bonita.

El particular estilo de 'La Vane' contrasta con los vecinos de Pincurrín. / ÁLVARO POSTIGO

-¿Qué nos puedes contar de la evolución del personaje de 'La Vane'?

-Pues es evidente que cuando llega tiene una coraza del tamaño de un rascacielos de Madrid, pero en Pincurrín no hay rascacielos, así que poco a poco los habitantes del pueblo van entrando en esa coraza y su relación con personajes como Ludi o Timi la van humanizando hasta que sus defensas desparecen por completo. Yo creo que lo único que quiere 'La Vane', es que la quieran.

-¿Que destacarías de Pincurrín de Valdehoz?

-Seguramente, lo que destacaría de cualquier pueblo. Es evidente que en Pincurrín todos saben las vidas de sus vecinos, pero ese conocimiento hace que las personas reaccionen a la vez cuando alguno tiene un problema. En el mundo rural las comunicaciones y la piel todavía funcionan juntas. Allí todavía existe el calor de familia.

-¿Televisión o teatro?

-¿Es que hay que escoger? Lo que he descubierto es que con el teatro siento unas cosas y en la tele otras. No quiero escoger yo soy actriz y siempre lo soy.

-Puedes adelantarnos algo de tus próximos proyectos...

-Pues actualmente estoy trabajando en La Casa de Bernarda Alba, junto a mi directora Anabel Díez. Es un proyecto apasionante que mezcla el mundo audiovisual con el teatro y que estrenaremos antes del verano.

La Olla Ferroviaria Quinto capítulo

Cada semana recuperamos el último capítulo de la ficción cántabra, a la espera de que mañana se estrene uno nuevo en Cantabria TV. Nos ponemos en situación y es que para superar el fiasco de la partida de bolos 'La Vane' decide organizar una coronación de reinas en Pincurrín. Puri, Amanda y Valentina se enfadan porque creen que es un acto muy machista, así que se aprueba coronar también a los reyes. A Paco le gusta la idea pero cree que es necesario cantabrizarla y por eso le ofrece a la Vane organizar a la vez una olla ferroviaria. Por su parte, Manuel después de su fallida declaración a Valentina, quiere irse del pueblo, pero no tiene dinero para hacerlo.

Vídeo. Quinto capítulo de la ficción cántabra. / CANTABRIA TV

Equipo de Cantabria TV desplazado a Madrid, junto a José Manuel Parada y Eva Isanta. / DM Cantabria tv, premiada por la Fundación Gala Los Premios Radio y Televisión 2019 de la Fundación Gala se celebraron en Madrid esta semana, reconociendo a Cantabria TV con el premio a mejor Televisión Regional 2019. Además, el espacio 'Pinceladas', que presenta el artista Guido Velasco, fue reconocido como mejor programa social y en el apartado cultural. En cada edición el invitado elabora una obra o cuadro para ser subastado en un acto público. A lo largo de sus diez temporadas han realizado dos eventos solidarios, uno a favor de Cáritas y otro para la Asociación Nacional Contra el Cáncer. Estos premios son otorgados por la Fundación Gala, la Academia Española de la Radio, UNESCO y Naciones Unidas. Entre los premiados estuvieron la Academia de Televisión, Luis del Olmo, José Manuel Parada, Carlos Sobera, Isabel Gemio e Irma Soriano.

Síguenos en: