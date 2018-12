La familia de Cantabria DModa te desea una feliz Navidad

La Navidad está para compartila, como Cantabria DModa, que no tendría sentido sin el amplio equipo de colaboradores que lo hace posible, así como los lectores cómplices. Este 2018 ha sido muy importante para quienes hacemos realidad este universo de moda, belleza, historias, decoración, repostería, nostalgia, deporte, miradas, emprendedores, ocio en familia, magia... Muchas palabras e imágenes que sabemos os gustan, por eso no podemos más que decir un GRACIAS enorme a quienes hacen posible que sigamos creciendo El Diario Montañés. Confiamos en que 2019 sea un año de buenas noticias y momentos muy felices, pero ahora queremos que sean nuestro equipo quien tome la palabra. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!

Alexandra Palazuelos | Belleza DModa «A 2019 le pido que sonriamos más»

«A este 2019 le pido más momentos de consciencia y nitidez para vivir el ahora, para todos. Dejar de pensar en el antes o el después. Que miremos más a los ojos y sonriamos más».

Laura González Quintana | A la caza de tendencias by @santandercondoblel «Deseo salud para compartir momentos con mi familia y amigos»

«Lo mejor del 2018 es cada sonrisa, pasito y mirada que me ha regalado mi bebé. A su lado soy la mejor versión de mí misma y para el 2019 deseo, ante todo, salud para poder seguir viviendo momentos de calidad con mi familia y amigos, porque tengo mucha suerte de tener todo en la vida y no puedo estar más feliz y agradecida. ¡Feliz Navidad a todos y un próspero Año Nuevo!».

Carolina Isaacs | Coaching Be Pimood «Trabajaré para empoderar las personas sensibles e inteligentes»

«Sin duda 2018 ha sido el año para reencontrarme conmigo, mis heridas más profundas y el asombroso potencial de mis fortalezas. Mi propósito para 2019 es, tal y como hacen las águilas a los 40 años, terminar de renovar mi pico, mis uñas y mi plumaje, para empoderar a personas sensibles, inteligentes y fuertes a hacer unidos un mundo más consciente, más humano y con más y mejor futuro».

José Luis Callejo | El vestidor de... «Quiero que todos los días sean Navidad»

«Sentir y compartir son la esencia de vivir, por eso yo quiero que todos los días sean Navidad».

Samira Hidalgo | Planes en familia «Al Año Nuevo le pido aprender todos los días»

«En este año 2018 la vida me ha regalado una de las dos cosas más bonitas que tengo, mi hijo Marco. Su nacimiento es el acontecimiento que nos ha marcado a la familia este año, sin duda. Regalarle un hermanito a Enzo (la otra cosa más bonita de mi vida) está siendo toda una experiencia de ternura absoluta y también de aprendizaje.

Con el nacimiento de nuestro segundo hijo, me llegó también un proyecto profesional con el cual estoy encantada, porque Marco trajo bajo el brazo el suplemento de El Diario Montañés de Castro Urdiales, Guriezo y Valle de Villaverde.

Para el año 2019 tengo como propósito continuar aprendiendo, de todo y de todos. Aprender de los niños, de la familia, los amigos y los compañeros. En resumidas cuentas, aprender del día a día en todos los sentidos. Sonreír mucho y rodearme y participar en aquello que me ilusione y me sume, como es el proyecto de Cantabria DModa.

¡Felices Fiestas!».

Alexander Aguilera | Esto es deporte «En 2019 espero afrontar muchos retos»

«El año que dejamos atrás siempre será especial para mí. El nacimiento de mi segundo hijo me hace sentir más vivo y feliz que nunca para afrontar un 2019 en el que los retos, o mejor dicho, ilusiones laborales estarán muy presentes. Además, deseo seguir disfrutando de la familia como lo hago cada día.».

Pilar Llera | Sé dulce, vive dulce «Espero continuar con la misma ilusión de siempre»

«2018 me deja buen sabor de boca. Acabo el año con muchos proyectos para el 2019 y llena de amor y cariño de familia y amigos y clientes. En el año nuevo espero continuar con la misma ilusión de siempre, mi vida, trabajo y todos los proyectos apasionantes que lleguen. ¡Os deseo todo lo mejor que podáis desear!».

Carmen Zúmel | La cosmética al desnudo «Brindemos por un 2019 lleno de ilusión por cumplir nuevos sueños»

«Brindemos por un 2019 lleno de ilusión por cumplir nuevos sueños, alcanzar metas y seguir aprendiendo y creciendo a nivel personal y profesional».

Gema de Luelmo | Brújula de estilo «Por un 2019 de momentos divertidos, color y moda»

«Llevo pocas semanas en Cantabria DModa y mi experiencia está siendo muy positiva. Para el próximo 2019 deseo a todos los lectores que disfruten de los pequeños momentos de felicidad que nos da la vida y que disfruten de su familia y amigos que, aunque suene a tópico, son lo mejor que tenemos. Brindo por un 2019 lleno de momentos divertidos, color y moda».

Raquel Tenorio | DMascotas «Deseo lo mejor para todos»

«Lo mejor de este año que termina, cómo no, mi preciosa familia. La incorporación de un nuevo miembro que nos tiene a todos loquitos, nuestra perrita Keka. Los fantásticos clientes de Pupetes que ya son amigos, y los peludetes, ¡claro que sí! El montón de compañeros de profesión que he tenido el placer de conocer. ¡Y que aún aguanto jornadas maratonianas de pie a pesar de los añitos que ya me caen! Para el año que viene, simplemente deseo lo mejor para todos».

Gabriela Calderón y Carlota Ferreiro | No es sólo moda «Esperamos que el año que viene sea aún mejor»

«Este 2018 ha sido un año especial, tanto personal como profesionalmente para nosotras. Hemos empezado una nueva década juntas, tras conocernos en el primer curso de la universidad. Los 20 significan responsabilidad y madurez, pero también disfrutar y pasárselo bien. Hemos empezado a estudiar un tercer idioma y a cursar un doble grado. Estamos muy satisfechas con las carreras que hemos elegido, y con ganas de aprender cada día más.

De este año, nos llevamos a la gente nueva que hemos conocido, a los amigos de siempre y nuestras familias con las que hemos compartido muy buenos momentos.

Hemos empezado muy ilusionadas este nuevo proyecto que es Cantabria Dmoda, con el fin de aprender y mejorar dentro de ésta pequeña familia que tan bien nos ha acogido.

Esperamos que el año que viene sea aún mejor que este y que terminemos el 2019 escribiendo una vez más en este blog. ¡Feliz Navidad!«.

Javier Rodríguez | Lo que el tiempo se llevó «Espero que 2019 sea intenso y apasionante»

«2018 ha sido, en el ámbito periodístico, un año tan intenso como apasionante. Y el que tenemos a la vuelta de la esquina, seguro que lo será aún más. Continuaremos compartiendo en él semanalmente desde Cantabria DModa los mejores recuerdos… Siempre llenos de alma, corazón y vida. ¡Feliz Navidad y feliz entrada en 2019!».

Gemma Alonso Monedero | Código mujer «Que 2019 nos siga enseñando lo estupenda que puede ser la vida»

«Otra vez estamos al final de un año y otra vez toca hacer balance. ¿Qué decir? No ha sido ni malo ni espectacular, pero sí significativo. Lo marcaré siempre en rojo porque fue el año en que, por fin, aprendí que es cierto que uno tiene que agarrarse a lo que le hace feliz y dejar que eso llene su vida. Lo mejor siempre la familia y los amigos, mis hijos, sobre todo, y mis padres, siempre. Deseo que todos pasemos unas fiestas llenas de familia y personas que nos quieren. Y que el 2019 nos siga enseñando lo estupenda, a pesar de todo, que puede ser la vida».

Jesús Jiménez / Mago Xuso | Trucos sin trato «Sólo pido seguir siendo feliz e ilusionar al público»

«Lo mejor de este año ha sido volver a ser feliz, volver a sonreír, volver a casa, volver a El Diario Montañés. Y para el año que viene tan sólo pido seguir siendo feliz, estar rodeado de la gente que me quiere y aprecia de verdad y, por supuesto, seguir ilusionando a todo el público que venga a mis espectáculos. Mis mejores deseos para el año 2019 a todos».

María Malo | La dulce vida de Mery en Cantabria «No entendería la vida sin dulces ni ilusión»

«2018 ha sido un gran año, rodeada de mi gente querida y tantos cómplices que me apoyan. Como sabéis, no entendería la vida sin dulces ni ilusión y al 2019 le pido que nos llene a todos de felicidad».

Mela Revuelta | Miradas DModa «En 2019 espero rodearme de personas con las que fortalecer la felicidad»

«Atrás va quedando un año de paso lento, de abrazos, intenso trabajo e ilusiones compartidas. Gracias 2018 por tu sabiduría. Soy de pasito a pasito y así me adentro en 2019 con pensamientos muy poderosos para respirar tranquila, embadurnarme de creatividad y rodearme de personas con las que fortalecer la felicidad. ¡Feliz Navidad!».

Sergio Sainz | Editor Cantabria DModa «Si el Año Nuevo nos sorprende, ¡que sea para bien!»

«Todos somos deseos, palabras, sueños... Acaba un año intenso para mi, lleno de retos y cómplices. En 2019 espero que la vida me encuentre comunicando y bien rodeado de familia y amigos, pues esa suerte de compartir es emocionante e insustituible. Y si el año nuevo nos sorprende, ¡que sea para bien!».

Leticia Mena | Coordinadora de Cantabria DModa «Mi propósito es seguir aprendiendo y construyendo»

«El año no empezó bien, pero acaba de maravilla. He confirmado que mi salud es lo más importante, y este 2018 he aprendido mucho, muchísimo. La vida puede ser maravillosa si te rodeas de personas que aporten, porque así es fácil que fluya la mejor versión de cada uno. Para 2019 me marco como propósito seguir aprendiendo y construyendo. Nada más y nada menos. ¡Feliz Navidad a todos y gracias por sumar cada día!».

