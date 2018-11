Juan Camus, el otro 'triunfito' cántabro y rebelde Al cumplirse diecisiete años del programa que le dio a conocer, vuelve a la actualidad por atacar a Noemí Galera y la productora por sentirse desplazado SERGIO SAINZ Lunes, 5 noviembre 2018, 14:46

La pasada semana se cumplieron 17 años desde que 'Operación Triunfo' se convirtiera en una factoría de nuevos artistas. Por ella han pasado infinitos nombres, algunos más recordados y exitosos, otros apenas lograron repercursión en la industria musical. Fue el caso de Juan Camus, también de orígenes cántabros, como David Bustamante. Aunque en su momento sacó varios discos al mercado, no logró una extensa carrera como otros compañeros. De hecho, llegó a habitar la casa de 'Gran Hermano VIP 1', donde quedó subcampeón frente a la francesa Marlène Mourreau.

Coincidiendo con la celebración de la casi mayoría de edad de la Academia de 'OT', muchos de sus implicados aprovecharon para hacer un guiño en sus redes sociales recordando esta experiencia. Entre ellos, Noemí Galera, actual directora de la nueva generación, que lanzó un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram: «Hoy hace diecisiete años que empezó todo y aquí seguimos. Gracias. ¡Viva OT!». Su nostalgia y alegría se sumó la mayoría de concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', pero no todos. Camus, en concreto, volvió a la actualidad por lo contrario, realizando un comentario en la misma publicación que no ha dejado indiferente a nadie.

Si los fans del programa le recuerdan como uno de los más polémicos, parece que quiere mantener esa imagen. «Pero qué falsos sois @noegalera que después de apoyaros en los castings de la nueva edición, invitasteis a todos a la gala de Navidad menos a mí por falta de repertorio. Cómo engañáis a la gente. Menos mal que el espíritu de OT va más allá que vuestras zancadillas», comentó. Desde ese momento las redes se llenaron de críticas a su desaire público, incluso se dedicó a contestar. Una tensión que surgió el año pasado, cuando se juntaron la edición pionera y la de Amaia, Aitana, Cepeda, Agoney y compañía. Él no entró en el cuadro de invitados a la gala especial que emitió TVE y de ahí su pique.

Imagen oficial del cántabro/madrileño en su paso por el 'reality' de Telecinco 'GH VIP 1'.

Curiosamente, algunos de los compañeros de Juan Camus le agradecieron que fuera el impulsor del 'Reencuentro', que dio pie a retomar el formato en la televisión pública. Mireia, Javián o Geno hablaron abiertamente entonces de que había diferencias entre unos y otros, tal y como se vio con los temas que cantaron en el concierto homenaje: «Nosotros estamos aquí gracias a Juan», dijo Mireia, refiriéndose a que él les había cedido minutos.

Recuerdos

Fotograma de la participación de Camus en el reencuentro de 'OT'.

Ya en el año 2002 se hablaba de sus malas relaciones con Gestmusic, la productora responsable de 'Operación Triunfo'. «No me arrepiento de nada de lo que he hecho pero está claro que me salí de sus planes», explicaba en una entrevista con El Diario Montañés, aludiendo a su decisión de dirigir personalmente su carrera. «Necesito tener el control de todo lo que hago por eso no voy con mánager, ni de divo, ni aparezco en mil sitios», reconocía entonces. Pasados los años se fue a Londres donde parece que ha compaginado algunos proyectos musicales con otros negocios.

El fenómeno de Bustamante eclipsó las raíces de Camus, que no ocultaba su resquemor. «Sí me gustaría sentir más el apoyo del público de Cantabria porque yo también soy cántabro», comentaba a la periodista Leticia Mena. Como anécdota, en la propia publicación de Galera, Juan Camus comenta que «'Busta' es un tío auténtico y lo auténtico no va con esta industria que es más falsa que el mecanismo de un chupete», en un diálogo abierto con una fan. Algo que mantenía ya en su momento. «En el mundo de la música hay personas muy artificiales y si no fuera por el cariño del público hubiera dejado todo en más de una ocasión», declaraba al presentar su álbum 'Las cosas que nunca te dije'.