Somo cuenta con el primer centro veterinario felino de Cantabria DMASCOTAS Entrevistamos a la veterinaria Sil Domínguez Murtinheiro, co-propietaria de este espacio que cuenta con las dos únicas acreditaciones de 'Clínica Amable con los Gatos' en la región RAQUEL TENORIO Sábado, 30 marzo 2019, 12:05

Cuando hablamos de nuestras mascotas se generaliza demasiado en los perros y parece que los gatos, en muchos casos, quedan en un segundo lugar. También en cuestión de su salud, pero para cubrir ese hueco surgió el Centro Felino Cantabria, ubicado en Somo. Charlamos con Sil Domínguez Murtinheiro, veterinaria y co-propietaria del mismo. Su especialización tiene un reconocimiento de nivel oro como 'Clínica Amable con los Gatos', con las dos únicas acreditaciones que existen en Cantabria.

-¿Cuándo y por qué decidiste hacer de tu amor por los animales una profesión?

-Creo que lo decidí en el momento en el que supe que existía esa profesión. Siempre recuerdo que a la pregunta habitual de «¿Qué quieres ser de mayor?» mi única respuesta era veterinaria. Los veranos en las aldeas de mis padres los recuerdo entre perros, gatos, conejos, pollitos, cerdos y terneros… les abrazaba y hablaba. Siempre he tenido mucha empatía y sensibilidad hacia los animales. En la Selectividad la única opción de carrera fue veterinaria, no escribí ninguna más, no quería hacer nada más.

Sil, sosteniendo una acreditación del centro, junto a sus compañeras. / DM

-Estamos acostumbrados a denominar como 'mascotas' a perros y gatos, pero, ¿cuáles son las mayores diferencias desde el punto de vista veterinario?

-La principal diferencia es que a los gatos no les hemos entendido hasta hace muy poco. La medicina se enfocaba hacia los perros y los gatos se trataban como perros pequeños obteniendo resultados poco satisfactorios. Los gatos esconden mucho más la enfermedad, es necesario un mayor conocimiento de su actitud, una mayor sensibilidad para entender sus necesidades. Además es importante la experiencia del gato y su cuidador en la consulta. Una mala experiencia (gato estresado, bufidos, arañazos) puede marcar la medicina preventiva de ese gato para toda la vida. Es habitual, aunque cada vez menos, que los cuidadores sean más reacios a traer al gato a la consulta, por malas experiencias en el pasado.

-Sois el primer centro veterinario especializado en gatos de Cantabria. Sabías o conocías en primera persona uno de alguna otra parte de España? ¿Cuándo abristeis vuestras puertas?

-Sí, en varias provincias españolas hay centros dedicados exclusivamente a gatos. En Madrid, donde estuve 7 años, hay varias clínicas donde sólo atienden a pacientes felinos. El Centro Felino Cantabria abrió sus puertas en Mayo de 2018. El equipo humano está formado por dos socias veterinarias: María Fernández, que lleva las especialidades de cardiología, diagnóstico por imagen y anestesia en los dos centros, y yo. Yoli que es la ATV, una apasionada de los gatos, supervisa la hospitalización, ayuda en quirófano y lleva la recepción y por último Bárbara, peluquera en el centro dedicado a perros. Soy la responsable de las dos únicas acreditaciones de clínica amable con los gatos en Cantabria, antes en mi anterior trabajo y ahora en Centro Felino Cantabria. 'Clínica Amable con Los Gatos' es un certificado que otorga la ISFM a las clínicas que cumplen una serie de requisitos como es sala de espera separada de perros, consultas independientes, hospitalización independiente, equipos adecuados a los pacientes felinos. Hay nivel bronce, plata y oro y nosotras somos nivel oro.

Uno de los adorables gatos que han visitado el centro. / DM

-¿Qué tiene de particular una consulta exclusiva para gatos?

-Es una consulta libre de olores de perros, tranquila. Nosotras tenemos varios juguetes, una fuente de agua, rascador, usamos feromonas faciales para crear un entorno relajado… pero lo más importante es que una consulta exclusiva para gatos vaya acompañada de una especialización en la medicina felina, de una actualización y formación contínua para poder ofrecer los diagnósticos y tratamientos más específicos y de empatía para entender las dificultades que un cuidador puede tener a la hora de administrar el tratamiento… a veces nos empeñamos en administrar una pastilla a un gato que nos costaría tragar a nosotros, ese tratamiento no se va a cumplir, hay que escuchar y ofrecer diferentes opciones.

-En el Facebook del centro aparecen post muy explicativos sobre distintos cuadros clínicos, ¿es útil hacer llegar esta información?, ¿favorece la implicación del usuario?

-Sí, el cuidador puede ver que hay determinados signos que pueden ser indicadores de una enfermedad grave, y que no deben dejarlos pasar. También ayudamos a desmitificar conceptos como que es normal que los gatos vomiten pelo con frecuencia o «que se les ha quedado una bola atascada en la garganta» cuando lo que puede tener ese gato es asma, por ejemplo, o que si su gato bebe más que antes puede tener diabetes o enfermedad renal. Usamos un lenguaje coloquial para que pueda llegar a todo el mundo.

Una de las zonas de atención para los gatos. / DM

-¿Cómo están valorando los clientes el Centro Felino? ¿Se agradece la atención especializada?

-Eso habría que preguntárselo a los cuidadores que han confiado en nosotras, pero, en general, manifiestan muchas veces su sorpresa ante el comportamiento de su gato en nuestra consulta, lo ven más relajado, explorando, tranqulilo… Nuestras hospitalizaciones felinas son muy confortables, son calentitas con suelo radiante, tienen iglús para que puedan refugiarse, diferentes alturas para lo que les gusta estar en alto. Nos ha pasado muchas veces en gatos que damos de alta que ¡se vuelven a la hospitalización ellos solitos! Creo que nuestro amor a nuestros pacientes es algo que se refleja en nuestro trabajo diario y los cuidadores lo valoran.

-Según tu experiencia, ¿siguen siendo los perros los preferidos a la hora de elegir mascota?

-Creo que son los preferidos de las personas que nunca han convivido con un gato. Muchísimasveces escuchamos «A mí no me gustan los gatos porque son ariscos, independientes». Siempre les pregunto si han convivido alguna vez con un gato, y te aseguro que en más del 90% la respuesta es que no. Los gatos son unos desconocidos, no les hemos entendido, les hemos tratado mal y etiquetado con unas características para nada reales. Cada vez hay más hogares con gato y son uno más de la familia.

Las dos acreditaciones como 'Clínica Amable con los Gatos'. / DM

-¿Se aprecia un interés mayor en el cuidado y atención veterinaria de los animales de casa con respecto a hace unos años, especialmente en el caso de los gatos?

-Sí, por supuesto. Los cuidadores se informan más, buscan segundas opiniones, se desplazan a otra ciudad si es necesario buscando la mejor opción de tratamiento. Ya no vale el «no se puede hacer nada» o « ya es muy mayor, no merece la pena». Creo que los veterinarios hemos ayudado mucho a esta evolución, la especialización y mayor formación nos permiten ofrecer los diagnósticos y tratamientos más acertados para cada situación. El control del dolor es una de las mayores evoluciones que ha tenido la medicina veterinaria en general y la medicina felina en particular. Enfermedades que antes suponían un sufrimiento para el paciente y terminaban en eutanasia, son enfermedades que hoy en día podemos controlar y tratar con una calidad de vida estupenda. Esto es más claro en los gatos. Anteriormente la medicina se dedicaba a los perros de valor, por ser usados para la caza, para cría, exposición, adiestramiento, ahora hay un componente emocional, no es un valor económico.

-Por último, queremos que confieses. ¿Eres más de perros o de gatos?

-Reconozco que los gatos son mi debilidad, me encantan. Entendiéndolos un poco te devuelven muchísimo, pero los perros son unos compañeros de vida geniales. Yo tengo un perro y dos gatos, no necesito elegir.

Posado de otro de los gatos que visitan el centro. / DM

Os invitamos a conocer a este grupo de profesionales y su dedicación a nuestros amigos felinos. Y tú, ¿tienes alguna historia que contarnos? Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico dmascotas@cantabriadmoda.com.

Nos leemos el próximo sábado con más información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!

Síguenos en: