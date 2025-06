La tormenta inunda la calle Amos de Escalante de Santander La tromba dejó una balsa de agua que entró en algún comercio | Los bomberos no registraron ninguna llamada de emergencia por la tormenta

P.C. Santander Martes, 10 de junio 2025, 21:58 | Actualizado 22:05h.

La tromba de agua que ha descargado sobre la ciudad pasadas las 20.15 horas ha dejado una imagen que no es extraña junto al Ayuntamiento de Santander. El agua quedó embalsada en la calle Amós de Escalante. Llegaba también de calles aledañas y las alcantarillas de ese área no lograron 'tragar' toda el agua que caía. Resultado, el agua por encima de los tobillos y algunos comercios de la zona prestos con la escoba para evitar males mayores. A pesar de lo que suele ocurrir otras veces, esta vez el agua no se ha acumulado en la plaza delante del Ayuntamiento, donde las alcantarillas sí han funcionado.

Aún así, ha sido un hecho puntual ya que desde los Bomberos de Santander confirmaron que no habían tenido ninguna llamada de emergencia por balsas de agua o inundaciones en bajos o comercios. En Santander, la estación de medición de Aemet en el aeropuerto tenía contabilizados 15,4 litros por metro cuadrado hasta las 21.00 horas. Sin embargo en el recuerdo están otras trombas parecidas y el temor a que los desagües no puedan asumir esas lluvias intensas, como ocurrió en 2021 y otra tormenta también en junio dejó numerosas inundaciones y calles colapsadas por el agua.

La Agencia Estatal de Meteorología había activado para este martes por la tarde hasta cuatro alertas amarillas por tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en el litoral, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Todos los avisos comenzaban a partir de las 14.00 horas y se extiende hasta las 23.59 horas. Para este miércoles esta previsto que las máximas aumenten más y la costa también puede superar los 30 grados. La alerta amarilla por tormentas volverá por la tarde en toda Cantabria y ya para el jueves cielos despejados con viento del nordeste y tiempo estable. Una calma que se alargará hasta el viernes, un día de «transición» en el que las temperaturas empezarán a descender para entrar en un fin de semana en el que el paraguas tendrá que acompañar en los planes