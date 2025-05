El hijo de Frank Cuesta clama por la dignidad de su padre: «Llevamos dos meses bajo acoso»

Joaquina Dueñas Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:17 Comenta Compartir

Después de la controvertida confesión en la que Frank Cuesta admitía que los animales de su santuario habían sido comprados y que no padecía cáncer, su hijo mayor, Saris Felix Cuesta, conocido como Zape, ha publicado en Instagram un mensaje de apoyo a su padre en el que asegura que llevan «dos meses bajo acoso».

«Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer, cuando yo mismo he visto su pelo caer a cachos durante sus tratamientos. Forzado a decir que abusa a los animales, cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él», ha señalado. «Yo no aguanto más y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia», ha lamentado.

Minutos después de su comunicado, era el propio Frank quien hacía un directo en YouTube, donde matizaba sus propias palabras, explicando que sus afirmaciones se debían a un acuerdo con su excolaborador Chi Wildlife para que no siguiera filtrando conversaciones privadas. «El acuerdo es que, si yo hacía el vídeo, él dejaba de filtrar cosas personales y acababa así con el acoso», ha explicado. Al igual que su hijo, en el directo se ha dicho objeto de «amenazas» desde hace dos meses.

Con estas aclaraciones y el mensaje del hijo, suscrito también por su hermano Saharit Francisco Cuesta, a quien llaman Zorro, el naturalista español parece desdecirse del primer comunicado, arrojando, aun si cabe, más sombras sobre este turbio asunto.

