¿Qué te depara este jueves tu horóscopo en el trabajo y el amor?

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, jueves, 16 de mayo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Ayudará económicamente a alguien muy cercano. Su afán de perfeccionismo en el trabajo es excesivo. Si practica deporte, sea más moderado.

Tauro

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Buen momento para comprar, vender o invertir. Acostúmbrese a trabajar en equipo. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.

Géminis

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Adopte soluciones progresivas para sus problemas económicos. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Gran bienestar, disfrútelo.

Cáncer

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Hoy es el día de hacerse esa revisión rutinaria.

Leo

Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. Encontrará distintas oportunidades de ganar dinero. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. El médico le aconsejará unos análisis.

Virgo

Jornada de grandes vivencias emocionales. Medite muy bien antes de hacer inversiones. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. Estará en plena forma.

Libra

En el ambiente familiar reinará la armonía. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. Sus dolores pueden ser cosa del tiempo.

Escorpio

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.

Sagitario

No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos. Apuros económicos provocados por una sanción. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

Capricornio

Hoy planea algo especial con su pareja. Día adecuado para realizar inversiones. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Acuario

No tome decisiones unilaterales en el amor. Controle cuándo le pasan el pago de la hipoteca. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Piscis

La tristeza que ahora invade su corazón, desaparecerá. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. El tesón es un buen aliado en el trabajo. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

