Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»

Ángela Casado Santander Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:15

La alcaldesa, Gema Igual, no entiende la «animadversión» que despierta el aparcamiento para autocaravanas que se construirá en Mataleñas. Según apunta, no será masivo –tendrá ... 30 plazas–; no eliminará el camino peatonal por el que pasan los vecinos de Cueto; no suprimirá las plazas para coches; tendrá una pantalla vegetal que tapará las autocaravanas; y evitará que este tipo de vehículos estén aparcados por otras zonas de la ciudad donde no está permitido que pernocten. Además, recuerda que «yo también soy vecina de Cueto» y que el proyecto está ligado al Plan de Sostenibilidad Turística, que cuenta con 4 millones de fondos europeos que se perderían si el proyecto se paraliza. Así lo expuso ayer al ser preguntada por las críticas de los vecinos, que han colocado carteles y crespones negros en los árboles que se verán afectados.

Así, Igual defiende «la necesidad» de controlar el estacionamiento de las autocaravanas en la zona de Cueto a través de este aparcamiento proyectado en Mataleñas y cuyas obras, actualmente en licitación, prevé que comiencen antes de fin de año y que acaben el que viene. Con esta actuación, como continúa la regidora, el Consistorio persigue regular el estacionamiento de las autocaravanas, que en la actualidad están dispersas por los aparcamientos de Cabo Mayor y en el del pabellón de Cueto y «no hay control sobre ellas». «No queremos hacer competencia a los campings porque van a tener un máximo de tiempo para estacionar y está acotado para que no entren más de 30», subraya Igual, quien apunta que el aparcamiento contará con una aplicación para reservar plaza y los vehículos que no entren «no podrán estar tampoco en los aledaños». Además, se aprovechará la intervención para incorporar dotaciones como un desagüe y toma de agua para que los usuarios puedan «limpiar toda la zona» mientras pernocten allí. Igual además defiende el turismo de las autocaravanas e insiste en «no despreciar a ningún tipo de turista», pero recalca la necesidad de «regularlo y tenerlo ordenado». El proyecto también contempla la adecuación de los accesos peatonales para favorecer el tránsito de vecinos de la zona. «No se quita aparcamiento al campo de golf, no es verdad, ni se resta el paso que tienen los vecinos que de manera natural pasamos por allí, tampoco es verdad», insiste Igual, que no entiende esa «animadversión» o «negarse a que haya un aparcamiento regulado para autocaravanas», que «cuenta con pocas plazas, es de pago y en el que no se puede acampar ni instalar toldos». Explica Igual Se respetará el camino peatonal que usan los vecinos y no se perderán plazas para los coches Plazos La obra está en licitación y empezará antes de que termine el año para estar terminada el que viene Además de las ventajas que Igual destaca del proyecto, apunta que el Ayuntamiento no va a «prescindir» de esta obra porque está sujeta a fondos europeos. «Vamos a ejecutar esa obra porque nos los jugamos». De los 1,3 millones de presupuesto de la obra, 800.000 euros son de estos fondos. También añade que «una ciudad es cambiante, va desarrollándose, tiene que estar expectante a lo que suceda y ahora vienen más autocaravanas, por lo que desde el Consistorio se les tiene que dar servicio sin que perjudique a los establecimientos, campings, vecinos y sin que sean grandes superficies». Quejas de los vecinos Los vecinos que se posicionan contra el proyecto han convertido a los árboles del solar donde se dará forma a este aparcamiento en un tablón de anuncios con carteles en contra del proyecto en los que pueden leerse consignas como 'No al bosque de cemento' o 'Autocaravanas aquí, no'. También han colocado crespones negros en los árboles que se talarán acompañados de las siglas R. I. P. –que se retiraron poco después–. Y ya tienen pensadas más formas de protesta para las próximas semanas. La siguiente será una concentración, prevista para el 16 de agosto, en el solar donde se dará forma a este aparcamiento. También tienen previsto llevar físicamente su queja al Consistorio y acudirán a un Pleno municipal para dar a conocer allí su oposición a la obra. Desde el Consistorio se ha posicionado en contra el portavoz de IU, Keruin Martínez, quien ha presentado alegaciones por considerar que el proyecto no cumple con los requisitos legales.

