Crespones negros contra el aparcamiento de caravanas en los árboles de Mataleñas

El futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas, frente al campo de golf, sigue granjeándose enemigos entre los vecinos de Cueto. El proyecto ha sido ... debatido en varias reuniones de la asociación vecinal, donde la mayoría ha dejado claro que no quiere que se construya. Las quejas se han trasladado al Ayuntamiento, desde donde apuntan que no van a paralizar el proyecto porque comprometería fondos europeos.

Pero eso no frena a los vecinos, que han dado un paso más para mostrar su descontento y tratar de conseguir el apoyo de habitantes de otras zonas de la ciudad. Para ello, han convertido a los árboles del solar donde se dará forma a este aparcamiento en un tablón de anuncios con carteles en contra del proyecto en los que pueden leerse consignas como 'No al bosque de cemento' o 'Autocaravanas aquí, no'. «Se van a talar árboles y hemos colocado crespones negros en aquellos que se van a perder», lamenta Mauricio Tuni, aunque estos lazos –acompañados de las siglas R. I. P.– ya no estaban ayer por la mañana. «La gente que nos ha visto colocar los carteles y los crespones nos ha preguntado y al conocer el proyecto les ha parecido mal que se vayan a cortar árboles para hacerlo, aunque se vayan a plantar después más».

Y ya tienen pensadas más formas de protesta para las próximas semanas. La siguiente será una concentración, prevista para el 16 de agosto, en el solar donde se dará forma a este aparcamiento de autocaravanas. «La haríamos antes, pero tenemos que pedir permiso al Ayuntamiento con una antelación mínima de diez días y por eso hemos puesto esa fecha». También tienen previsto llevar físicamente su queja al Consistorio y acudirán a un Pleno municipal para dar a conocer allí su oposición a la obra. De hecho, desde la oposición ya se ha posicionado en contra el portavoz de Izquierda Unida (IU), Keruin Martínez, quien ha presentado alegaciones formales al asegurar «que el expediente municipal se ha tramitado sin cumplir los requisitos legales en materia ambiental y urbanística».

Cuatro empresas a licitación

A pesar de la oposición del colectivo vecinal y de IU, la tramitación del proyecto para dar forma a 30 plazas para autocaravanas –que será de pago y contará con una instalación con aseos y duchas para los usuarios de este espacio– sigue avanzando. Así, el Ayuntamiento publicó el pasado viernes el acta de la mesa de contratación donde se revelan las cuatro empresas que se han presentado a la licitación: Aquaterra, Europea de Ingeniería y Obra Civil, Senor y SIEC. El presupuesto para la intervención asciende a 1,3 millones de euros, de los que 800.000 euros corresponderán a fondos europeos.