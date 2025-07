Vecinos de Cueto se oponen al área de autocaravanas de Mataleñas por «ilegal»

A finales de mayo, los vecinos de Cueto mostraron su rechazo a la ubicación elegida por el Ayuntamiento de Santander para habilitar un ... área para autocaravanas en el aparcamiento ubicado frente al campo de golf de Mataleñas. La idea es que, a partir de 2026, habrá una zona controlada y de pago para treinta vehículos de este tipo. De hecho, la semana pasada, el Consistorio sacó a licitación el proyecto por 1,3 millones de euros. Una ubicación a la que se opusieron los residentes del entorno -desde Valdenoja hasta al bar La Frontera-, que recuerdan ese terreno «como una zona de esparcimiento, ocio y fiestas del barrio desde hace décadas». Poco más de un mes después de hacer pública su oposición al proyecto, tuvo lugar ayer una asamblea general de la Asociación de Vecinos de Cueto. En este encuentro, que llenó la sede de la agrupación -hubo gente que se quedó fuera-, se acordó pedir al equipo de gobierno del PP el informe del plan ya que, dicen, es «ilegal». También votaron a favor de celebrar movilizaciones para «que se nos escuche» e incluso emprender acciones legales.

A pesar de que hubo diferencia de opiniones entre los asistentes, la gran mayoría se opuso a esta idea del Ayuntamiento, que en parte está financiada con fondos europeos -800.000 euros son de Europa-. Durante sus intervenciones, se refirieron al «efecto llamada» que va a provocar que se habilite un área de este tipo de turismo, también de su rechazo a que el Consistorio gobierne en contra «de los intereses de los residentes», de la «contaminación que se producirá» y de la «ilegalidad» de esta obra. Según explicaron, el «Plan General de Ordenación Urbana de Santander no contempla esa área en esa zona y no ha ido a exposición pública para que podamos alegar». Además, proponen que se haga este espacio en la zona que ocupó durante años el camping Bellavista.

Parte de los vecinos que acudieron ayer al encuentro ya habían preparado un escrito de recogida de firmas que pusieron sobre la mesa y en el que reconocen su «preocupación desde que tuvimos las primeras noticias al respecto por lo que hemos seguido su evolución -la del proyecto- con inquietud».

«Queremos manifestar nuestra clara oposición a la ubicación elegida para este aparcamiento. Consideramos que existen alternativas viables que permitirían ofrecer el mismo servicio con menor impacto para el entorno y la vida cotidiana de los vecinos. La zona de Mataleñas, tal y como se plantea en el proyecto, sufriría una transformación que afecta de manera significativa al paisaje natural, al tránsito peatonal, a la convivencia con los residentes, a la seguridad, y a la coexistencia con los usuarios del campo de golf y la playa», se puede leer en el documento.

El Ayuntamiento ya defendió la idoneidad del lugar elegido y explicó que los vecinos ya eran conocedores del plan. Desde el equipo de gobierno del PP explicaron que esta actuación, al estar incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander, no contempla el objetivo de transformación de zonas verdes en zonas de aparcamiento, como sería el caso de Bellavista». «El Ayuntamiento considera que no perjudica el paso natural de los vecinos de Cueto hacia la costa, ya que no elimina pasos ni dificulta la conexión con la Avenida del Faro».