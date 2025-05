Los vecinos se oponen a la ubicación del área de autocaravanas de Mataleñas

Fue el pasado marzo cuando la alcaldesa de Santander, Gema Igual, presentó el proyecto del área para autocaravanas en el aparcamiento ubicado frente al campo ... de golf de Mataleñas. A partir de 2026, habrá una zona controlada y de pago para treinta vehículos de este tipo. Un plan que, explicó Igual, se ejecuta en vista del auge de este turismo. Una ubicación a la que ahora se oponen los vecinos de Cueto –desde Valdenoja hasta al bar La Frontera–, que recuerdan ese terreno «como una zona de esparcimiento, ocio y fiestas del barrio desde hace décadas». Por eso, proponen que se haga en el espacio que ocupó durante años el camping Bellavista. Mientras, el Ayuntamiento de Santander defiende la idoneidad del emplazamiento que han elegido.

A juicio de los vecinos, el espacio en el que estaban los servicios del camping «es bastante mas idóneo y con mas posibilidades de hacer un verdadero y eficaz aparcamiento de autocaravanas, con más plazas y buenos servicios, incluso con parada de autobús próxima», apuntan a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación. «Hace años desmantelaron el camping y se instaló una escuela para aprender a tirar pelotas de golf. Hoy parece que toca, otra vez, anular los derechos de nuestros ciudadanos», añaden desde el colectivo, que también solicitan que se acondicione la zona de paso de Cueto a Mataleñas y se mejore el estado de las redes de la escuela de golf.

Los vecinos proponen la opción de ejecutarlo en la zona en la que se encontraban los servicios del camping Bellavista

Hay que recordar que el pasado abril, el PRC llevó al Pleno municipal una moción en la que solicitaba que el área de autocaravanas proyectado en Mataleñas se reubicara en el antiguo camping Bellavista. Fue rechazada y solo contó con cinco votos a favor del propio partido regionalista y Vox.

La defensa del Ayuntamiento

Desde el equipo de gobierno del PP explican que esta actuación, incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander, está financiado con fondos europeos, y corresponde a una actuación concreta denominada 'Naturalización de aparcamientos' «cuyo objetivo es mejorar, naturalizar e integrar paisajísticamente zonas que ya sean aparcamientos, mejorando su pavimento por uno permeable, y asegurando servicios como la mejora de espacio, accesibilidad, drenaje y saneamiento. El plan no contempla el objetivo de transformación de zonas verdes en zonas de aparcamiento, como sería el caso de Bellavista», matizan. Además, el proyecto se «presentó» junto con la Asociación de Campings de Cantabria y tanto la Asociación de Vecinos de Cueto como la de Hostelería «conocían» la intervención. «Es un proyecto que ha sido evaluado y validado por el Ministerio y por Europa, bajo unos criterios muy estrictos de ejecución y financiación. El Ayuntamiento considera que no perjudica el paso natural de los vecinos de Cueto hacia la costa, ya que no elimina pasos ni dificulta la conexión con la Avenida del Faro. Al contrario, se va a ordenar lo que en la actualidad es un tránsito no reglado, ofreciendo una alternativa clara para cada uso: para los vecinos, para los visitantes, para los que accedan al campo de golf y para los autocaravanistas».