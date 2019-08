La firma cántabra 'Catalina García' pisa con estilo en las pasarelas nacionales

Katherin J. Barrera Contreras (Chillán/Chile, 1982), conocida por su firma de moda 'Catalina García' ha comenzado a pasos agigantados su andadura sobre las pasarelas nacionales. Debutó en el último desfile organizado por 'Urban Spa Marisma' para pasar a formar parte de la última edición de la 'Fashion Week de Málaga', en la que ha compartido pasarela con grandes y reconocidos nombres de la costura española, entre los que se encuentraban Ágatha Ruiz de la Prada o Victorio&Lucchino. Todo un mérito para tratarse de sus inicios y una clara muestra de profesionalidad en lo que más le apasiona.

Tras realizar estudios en Diseño de Moda, ahora, desde Santander, esta diseñadora ofrece servicios de costura a medida, encargos y, además, no se olvida de la labor docente, pues transmite sus conocimientos a varios alumnos y alumnas que quieren adentrarse en este universo. Su proyecto es defender una firma con carisma y enfocada a la mujer actual, Catalina García nos desvela todas estas experiencias, llena de entusiasmo y estilo único.

Katherin J. Barrera Contreras, junto a uno de sus diseños de noche. / DM

-¿Cómo empezaste en el mundo de la costura?

-Desde que era pequeña me encantó el mundo de la moda: crear bocetos, patrones… Por eso elegí estudiar en mi país Diseño de Moda durante 4 años.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Un estilo dirigido a la mujer actual, inquieta, creativa, muy interesada por la moda y por sentirse, no sólo cómoda, sino segura de sí misma con lo que lleve puesto en cualquier momento del día. Es un look positivo, divertido y extrovertido.

-Presentaste por primera vez tus diseños en la última edición del desfile organizado por 'Urban Spa Marisma' en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. ¿Qué se siente al ver los diseños sobre la pasarela?

-Lo primero agradecer la oportunidad, la excelente organización del desfile y cómo me trató todo el equipo humano. Eso hizo que todo fuera genial y, por supuesto, resultara inolvidable. Siempre me siento segura, un poco nerviosa al principio, pero, después, una vez que los modelos desfilan, es disfrutar.

-Y el pasado día 11 de Julio formaste parte del 'Global Gift Marbella 2019'. ¿Qué puedes contarnos de esta experiencia?

-'Global Gift Marbella 2019' ha sido increíble. No sólo por su función altruista dedicada a crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias con necesidad, sino por lo que a nivel internacional supone en el mundo de la moda.

Galería. Imágenes de diseños de la creadora chilena afincada en Cantabria. / DM

-Compartir pasarela con Ágatha Ruiz de la Prada o Victorio&Lucchino no ocurre todos los días, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Has podido intercambiar conversaciones con ellos?

-Formar parte de un desfile, donde creadores de altísimo nivel como Javier Alcántara, Abed Mahfouz, Ágatha Ruiz de la Prada, Victorio&Lucchino, Rafael Urquizar, etcétera, ha sido muy emocionante. María Bravo, un icono marbellí por su incansable labor ayudando a los más desfavorecidos, así como por llevar el nombre de Marbella por todo el mundo, fue la primera que nos atendió. Muy amable y simpática, donde aprovechamos para agradecer nuestra participación. Todos los demás creadores fueron también muy educados y simpáticos. Cabe destacar a Javier Alcántara, que nos deseó lo mejor, incluso nos indicó algunos aspectos de la moda que no olvidaremos.

-¿En qué te has inspirado para crear tus colecciones?

-Como no podría ser de otra manera y, como ya te he comentado anteriormente, está inspirada en la mujer actual, inquieta, creativa, moderna y especial. Mis colecciones tratan de expresarlo con diversos estilos, pero siempre desde un look divertido, positivo y extrovertido: la esencia de mi firma. Cualquier día sirve para sentirme bien con lo que llevo.

-¿Qué te llevó a dar el paso para que tus diseños se vieran en un desfile?

-Todo diseñador tiene la ilusión de ver sus prendas sobre una pasarela. En mi caso así fue. Así como la de ser reconocido. El que nos hayan llamado para formar parte de la 'Fashion Week Málaga 2019' ha sido increíble.

-¿Qué opinas del diseño español? ¿En qué lugar crees que se encuentra?

-El diseño español es una gran referencia e inspiración. Su diversidad de estilos, su variedad de colores, su gran nivel, es siempre muy reconocido en el resto del mundo. Qué decir de los increíbles diseñadores que hay en España, ahora creo que se encuentran en un privilegiado lugar. Son muchos los que visten moda de España.

Color y elegancia en una de sus prendas. / DM

-¿Qué crees que le faltaría a Cantabria para convertirse en destino fetiche de la moda?

-Cantabria lo tiene todo, es una maravilla. Creo que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y dedicación el de convertirse en un fetiche de la moda. Pero gracias a gente como vosotros y vosotras con tanta pasión y saber hacer, ¿por qué no?

-Y para terminar, ¿cuáles van a ser tus siguientes pasos?

-Mis siguientes pasos son los de seguir disfrutando de la moda. Y con esfuerzo y dedicación continuar un camino que, aunque es complejo, me encanta. Acudiremos a eventos internacionales donde nos llamen ¡y ojalá aquí en Cantabria donde vivimos! En un futuro próximo, posiblemente, Italia, París y de ahí nos encantaría llevar el nombre de Catalina García y el de Cantabria a los Estados Unidos. ¡Todo se andará!

