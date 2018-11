Noelia López, 'superinvitada' de boda en Cantabria La modelo vivió intensamente la boda de su representante y amiga, la torrelaveguense Carla de Miguel SERGIO SAINZ Lunes, 5 noviembre 2018, 17:57

Conocimos a la guapísima Noelia López cuando ganó el programa 'Supermodelo' en el año 2007, donde compartió plató y pasarelas con Alba Carrillo ('Ya es mediodía', 'Supervivientes') o Paloma Bloyd ('Cuéntame cómo pasó', 'Perdona si te llamo amor'). Desde entonces se ha convertido en un rostro habitual de la industria de la moda y la televisión. Siempre fiel a esa sonrisa que no puede ocultar y que nos encanta.

La pasada semana visitó Cantabria con un motivo muy especial que ella misma nos cuenta. «. Ella y yo trabajamos mano a mano desde hace unos seis años. Es una de las personas que más quiero, y para mí su boda era muy importante». Y es que en redes sociales pudimos ver cómo vivió este enlace, al que asistió con un espectacular diseño en rojo de Bimani 13 – Laura Corsini y pendientes joya y clutch de Mibuh.

La andaluza reconoce que se implicó junto a su cómplice amiga y compañera en su 'Sí, Quiero'. «He vivido a su lado cada preparativo, momento de emoción y todo lo que conlleva un evento de este tipo», explica. El resultado fue un día inolvidable en La Casona de Las Fraguas, donde posaba pletórica. No era la primera vez que visitaba nuestra tierra, «hace unos 4 años ya visité con ella de vacaciones San Vicente de la Barquera y Santander. Era mi primera vez por esa zona y de verdad que me enamoró», recuerda. Tanto que reconoce que siempre que pasa por Cantabria «me quedo con ganas de conocer más. Es una tierra que sorprende, la gente es muy amable y entregada, la gastronomía inmejorable, los paisajes… ¡Cada rincón que conozco me fascina!».

Por la orilla

Pasada la fiesta del amor, Noelia tuvo tiempo de relajarse y disfrutar de la playa del Puntal, donde paseó reflexiva en la imagen que compartió con sus seguidores con el texto «Hay momentos y detalles que no tienen precio. Me estoy enamorando de Santander».

Además tuvo ocasión de encontrarse con la diseñadora Odette Álvarez, de quien nos confiesa que «ya hemos colaborado en más de una ocasión. Me encanta su trabajo y ese estilo único tan suyo». De hecho, la modelo recuerda que ha lucido algunos de sus diseños en editoriales de moda y diferentes eventos, como el que la firma DNKNY celebró en Madrid esta semana.