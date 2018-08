Esta es una nueva entrega del repaso veraniego a las bebidas y los condimentos saludables que están de moda. Hoy toca el Kuzu. Es una harina que se obtiene de las raíces de la planta Pueraria lobata.

Estas gigantescas raíces que pueden llegar a pesar casi 100 kilos se muelen y la harina se somete a sucesivos lavados y se deja reposando hasta que se seca por completo. Sus poderes medicinales se conocen desde antiguo. Es fácil de adquirir pero hay que asegurarse de que lo que compramos es Kuzu de verdad ya que muchos de los preparados que se venden como tal, solo contienen un diez por ciento de Kuzu y el resto son harinas de arroz y patatas. Verificar la composición real del producto en la etiqueta.

En casa, conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente, no necesita refrigeración. El Kuzu nos puede proporcionar unas bebidas saludables que nos ayudan a hidratarnos en el verano. La más popular, con efectos relajantes, es el 'Manzana Kuzu'. Se añade una cucharadita de kuzu en un vaso de zumo de manzana sin azúcar, se calienta a fuego lento, moviéndolo hasta que cambia de textura y se deja enfriar. El kuzu es un almidón y se usa en la cocina para espesar sopas o salsas, se disuelve en frío y se añade a la cocción con el resto de ingredientes. Removiendo de vez en cuando se espesará. Es un espesante sin gluten que no modifica el sabor de la receta y puede sustituir a las harinas refinadas como la maicena. Aporta muy pocas calorías. Una cucharada tiene menos de 20 kilocalorías. También se puede espolvorear sobre pasteles o añadirlo al relleno de tartas, así como a puddings, helados e incluso flanes. Son tantos los beneficios que se le atribuyen que se considera al Kozu como un remedio medicinal casi universal. Es un regulador intestinal que ayuda a regenerar y mantener una adecuada flora intestinal y fortalecer el funcionamiento de los intestinos. Por eso es eficaz tanto en los casos de estreñimiento como en los casos de diarrea, en el alivio de los espasmos intestinales, los cólicos, etc. Es eficaz para el alivio de los dolores de cabeza, migrañas o vértigos.

Es también muy efectivo para reducir la fiebre y de gran ayuda en estados gripales para reducir la tos y el malestar general.

Es alcalino y vigorizante, siendo de gran ayuda cuando nos encontramos con cansancio crónico o fatiga. Tiene efectos beneficiosos sobre el aparato cardiovascular y sobre la piel. Alivia los dolores óseos y musculares. También se utiliza para paliar los trastornos asociados a la menopausia, por su contenido en potentes isoflavonas. Estudios realizados en la Universidad de Harvard han manifestado la eficacia del Kuzu para ayudar a tratar el alcoholismo, aunque no se sabe el mecanismo por el que reduce la apetencia por el alcohol.

Ya saben, si se sienten acalorados, deshidratados, aquí tienen una bebida que puede proporcionarle una forma de hidratarse casi sin calorías y con mucha salud. Y, además, tienen un espesante sin gluten y muy saludable para sus guisos preferidos.