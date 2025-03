Cancelan un vuelo a Santander y utilizan el mismo avión para viajar a Marsella

No es la primera vez que ocurre algo parecido, que los pasajeros de un vuelo con salida o destino Santander se ven afectados por la ... cancelación de su vuelo y que, posteriormente, se enteren de que el mismo avión ha realizado otro recorrido. Esto es lo que ocurrió el pasado sábado dejando en tierra al pasaje de la ruta que une Madrid con la capital cántabra. La aerolínea valenciana AirNostrum decidió cancelar los vuelos de ida y vuelta programados entre las 19.50 horas y las 22.45 horas y, en su lugar, realizar el trayecto con destino Marsella.

La filial de Iberia suprimió los vuelos IB1067 e IB1068, ambos de la ruta mencionada anteriormente y que se iban a realizar con el avión EC-MNQ. La compañía alegó a El Diario Montañés que las razones por las que no pudieron llevarse a cabo dichos viajes fueron «motivos operativos». Sin embargo, tan solo dos horas después de que el avión no despegase de Madrid, la aeronave partió del aeropuerto Adolfo Suárez con rumbo a la ciudad francesa.

Aunque se desconoce el número concreto de afectados por la cancelación, la Asociación Amigos de Parayas sí que confirma que algunos de ellos decidieron hacer uso del autobús de sustitución y que no llegaron a suelo cántabro hasta «pasadas las dos de la madrugada».

Soluciones de la compañía

Por lo que respecta a los afectados que quisieron viajar a la capital de España desde Santander, planificado para las 21.35 horas, también se ofrecieron varias alternativas. En primer lugar, pudieron solicitar la devolución del billete y se les ofreció la posibilidad de alojarse en el Hotel Santemar. La última opción que se les puso sobre la mesa fue la de acceder a otros vuelos.

Este episodio no es ni mucho menos algo desconocido en Cantabria. El pasado mes de septiembre, otro vuelo fue cancelado desde el Seve Ballesteros y dejó a decenas de pasajeros con la única opción de viajar a Barcelona en autobús. No obstante, el mismo avión sí que efectuó, poco antes, un trayecto hasta Málaga. Otro ejemplo tuvo lugar en agosto pasado, el vuelo con salida de Santander y destino en Madrid fue cancelado y en su lugar, la misma aeronave se utilizó para transportar al Athletic Club de Bilbao al aeropuerto de Vitoria tras haber disputado un partido en Barcelona, con la consiguiente indignación del pasaje que no pudo realizar el viaje. En aquella ocasión, la compañía también ofreció soluciones similares como el autobús.