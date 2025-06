Casares envía una carta a la militancia socialista: «Ahora más que nunca vamos a ser ejemplarizantes»

L. G. Santander Sábado, 14 de junio 2025, 13:05 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha escrito una carta a la militancia socialista en la que reconoce que son «tiempos difíciles» ... para el partido, pero recalca que «ahora más que nunca» van «a ser ejemplarizantes». «No vamos a permitir nunca en nuestro partido comportamientos así. Y por eso también es importante que mostremos orgullo por como actuamos ante la corrupción frente a otros partidos que no lo hacen. No, no somos lo mismo ni nunca seremos lo mismo», ha afirmado el líder del PSOE cántabro, en relación al informe de la Guardia Civil sobre el conocido como caso Koldo.

La carta llega un día después de la tormenta desatada en el partido por la alusión de los 'casaristas' a los «vínculos» de Zuloaga con Santos Cerdán. Agustín Molleda, el actual número dos del partido en Cantabria, apuntó este viernes la relación personal del exlíder del partido en la región al ser cuestionado por el informe de la UCO. Por su parte, el exvicepresidente regional del partido ha dicho sentirse «muy dolido», ha exigido «respeto» y ha lamentado «el daño que estas declaraciones hacen a la militancia». MÁS INFORMACIÓN Tormenta en el PSOE cántabro por la alusión de los 'casaristas' a los «vínculos» de Zuloaga con Cerdán

Zuloaga responde a la dirección de Casares: «Me duele que me señale mi partido» El número dos del PSOE de Pedro Casares pide a Zuloaga que explique su «vínculo» con Cerdán Un día después, en una carta fechada hoy, 14 de junio, Casares ha insistido en que «produce indignación, tristeza y vergüenza ver que unos pocos hayan tenido conductas que nada tienen que ver» con lo que es el PSOE, un partido centenario «que da voz a quienes no tienen voz y que lucha para avanzar en una sociedad mejor». Carta a la militancia del @PSOECantabria en estos momentos de indignación y tristeza.



nada más que mejorar la vida de los demás, es el mejor patrimonio del @PSOE🌹 pic.twitter.com/2SHbCSbpC8 — Pedro Casares (@pedro_casares) June 14, 2025 El líder regional del PSOE considera que «la regeneración democrática es hoy más urgente y la política limpia más necesaria que nunca». «No dejemos de creer en la política que transforma y mejora la vida de la gente. No olvidemos nunca el orgullo que sentimos de ser socialistas. Sigamos caminando juntos. Con más razón que nunca, con más fuerza que nunca», ha añadido. «Hemos sido y seremos firmes contra cualquier atisbo de corrupción. Nuestro secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha mostrado tolerancia cero frente a cualquier tipo de corrupción. Su contundencia es un ejemplo que debe servirnos de guía», insiste. Casares cree que en momentos como el actual, es más necesario que nunca recordar de dónde viene el PSOE y por qué está aquí. «Que no nos quiten nunca el orgullo de ser socialistas. Que no nos apaguen la esperanza en una política limpia, decente, honesta». Y finaliza con una defensa a la política que hacen los socialistas en las agrupaciones, en los ayuntamientos y en las juntas vecinales, «sin buscar nada más que mejorar la vida de los demás, es el mejor patrimonio del PSOE».

