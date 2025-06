Tormenta en el PSOE cántabro por la alusión de los 'casaristas' a los «vínculos» de Zuloaga con Cerdán

Agustín Molleda es la mano derecha (secretario de Organización) de Pedro Casares, el hombre que desbancó a Pablo Zuloaga de la Dirección del PSOE de ... Cantabria. A Molleda, hasta hace poco alcalde de Cartes, le cuestionaron este viernes los periodistas por el demoledor informe de la UCO sobre el cobro de comisiones en la cúpula nacional del partido. Molleda, primero, dejó claro que en dicho documento «no hay nada» relacionado con Cantabria; pero, a continuación, añadió que corresponde a la anterior Dirección y al anterior secretario general, Pablo Zuloaga, dar explicaciones sobre su vinculación con Cerdán. «Su vínculo será su problema», dijo.

Esta frase ha provocado una tensa tormenta entre las familias del PSOE de Cantabria. Zuloaga no tardó en responder a través de un comunicado en el que dice sentirse «muy dolido» por verse señalado por su propio partido; en el que exige «respeto» a la actual Dirección encabezada por Pedro Casares; y en el que lamenta el «daño» que las palabras de Agustín Molleda han hecho entre los militantes socialistas.

Dos claves Petición Destacados militantes del PSOE cántabro piden la dimisión de Agustín Molleda Sin reacción Pedro Casares guarda silencio tras la declaración de su número dos

Ampliar Ainoa Quiñones, estrecha colaboradora de Pedro Casares, estuvo en la comitiva de Cerdán que presentó los avales. DM

La cosa no ha quedado ahí, y varios destacados miembros del partido han solicitado la dimisión del actual secretario de Organización o han mostrado su apoyo a Zuloaga. Entre ellos, el exdiputado y exeurodiputado Jesús Cabezón («tienes razón Pablo; lo que he leído del secretario de Organización autonómico es de alguien que da poco de sí o es un sectario de manual»), Luis Santos Clemente (también ex diputado), Pedro Pérez Ferradas (alcalde de Marina de Cudeyo), Charo Losa (exalcaldesa de Laredo), Víctor Gutiérrez (exalcalde de Ampuero) y María Jesús Calva, quien fuera alcaldesa de Camargo.

En el sector 'zuloagista' se recuerda, además, que Pedro Casares ha sido miembro de la Ejecutivo Federal de la que formaba parte Santos Cerdán, o que la actual portavoz del partido en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha salido estos días junto a Cerdán en todas las fotos correspondientes al día de presentación de los avales de Pedro Sánchez en Madrid.

«Me duele que se haga este daño a la militancia y se falte así al respeto a compañeros y compañeras. Me duele que se insulte de esta manera a la inteligencia de la militancia en un momento especialmente difícil para la familia socialista de Cantabria y de toda España», especifica Zuloaga en su escrito. «Con dolor quiero dejar claro algo obvio. Como cada otro secretario general, presidente autonómico, ministro o militante… Siempre he trabajado con lealtad a la Dirección federal, por eso exijo respeto a la dirección autonómica del PSOE de Cantabria. Lamento profundamente tener que expresarme en estos términos, pero como cada compañero y compañera me siento profundamente avergonzado y apenado por las informaciones conocidas».