Sanidad capta a tres médicos de familia de otras comunidades para trabajar en verano en Cantabria

La «intensa campaña de búsqueda» de médicos de familia que la Consejería de Salud está haciendo «desde hace meses en toda España» para intentar paliar ... las dificultades del verano sin sustitutos «empieza a dar sus frutos», como destacan desde el equipo de César Pascual. El primero ha sido la contratación de una médica que cubrirá la ausencia del titular del consultorio de Puente Viesgo, en situación de larga incapacidad. Tal y como avanzó ayer este periódico y contra todo pronóstico, porque se había informado al Ayuntamiento que hasta octubre no se podría reponer esa plaza, Sanidad ha logrado captar a una profesional procedente de Castilla-La Mancha que a partir del 1 de julio se integrará en la plantilla de Atención Primaria, con Puente Viesgo como destino inicial.

Y no será el único fichaje a la vista. Hay al menos «otros dos en cartera», pero aún no han firmado el contrato. De ahí que no se hayan lanzado las campanas al vuelo ni comunicado aún las plazas que podrían ocupar, teniendo en cuenta que todas las comunidades autónomas están mejorando la puja para intentar paliar su propio déficit de médicos de familia, agravado en la temporada estival por las vacaciones de la plantilla y por el hecho de que los residentes (MIR) no saldrán al mercado hasta agosto. Con tres efectivos más, el margen de respiro es limitado, aunque «la búsqueda activa sigue».

Desde la Consejería aclaran que la sustituta de Puente Viesgo no es una consecuencia de la movilización vecinal, sino de la campaña de captación que se intensificó después de confirmarse que el concurso de traslados –la fórmula para que el personal fijo pueda moverse de plaza– no se podría ejecutar hasta después del verano, impidiendo así que se incorporaran a la plantilla los médicos de familia de otras autonomías que habían tramitado su solicitud para trabajar en Cantabria. Y en esas circunstancias constan al menos trece casos.

Oferta «atractiva»

Tras aquel revés, la prioridad era encontrar profesionales que no hubieran podido acceder a ese traslado por la vía del concurso, pero que tuvieran interés en desplazar su puesto laboral a la región. Y así es como se ha localizado a los tres primeros candidatos. Pero quedaba la segunda parte, que era convencerlos frente a la lluvia de ofertas de otros servicios de salud. En este sentido, la propuesta de Cantabria es un contrato temporal con «condiciones atractivas» –el sueldo ronda los 4.000 euros mensuales, sin contar extras, como guardias de SUAP o jornadas de absorción de la demanda por las tardes–, además de «buenas expectativas de futuro», teniendo en cuenta las jubilaciones a la vuelta de la esquina.

Eso sí, los destinos probables están marcados por las necesidades más apremiantes y se centran en el ámbito rural. Además de Puente Viesgo, cabe recordar que falta médico de familia en Cartes y pediatra en Liébana, y que este año no se han podido reforzar tampoco las zonas que multiplicarán su población con el turismo.

A diferencia de otras comunidades, el propio consejero ha dicho en más de ocasión que en Cantabria no hay vacantes, sino plazas con propietario de baja, con lo cual no cabe ofrecer una interinidad. Pero sí quedan disponibles las nuevas plazas de médico sin cupo asignado, que conlleva una nómina de 61.000 euros brutos al año, más la actividad extra, y contratos temporales con retribuciones económicas «similares». Esas son las cartas con las que el SCS ha empezado a tantear a los 37 MIR de Familia que acabarán su formación en julio, aunque si se quedan o no en Cantabria dependerá también de su lugar de origen, de su situación personal y del resto de propuestas que reciban.