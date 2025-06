«Hay mucha competencia, somos 4.000 aspirantes para 376 plazas»

Héctor Ruiz Santander Sábado, 21 de junio 2025, 13:12 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

«Les he contado mi vida, chaval». Lo decía a un grupo de amigos tras salir de su examen sobre las 10.30 horas una de las casi 4.000 candidatas que este sábado se ha presentado al proceso de reposición de maestros. Una convocatoria para la que la Consejería de Educación, FP y Universidades de Cantabria ha sacado 376 plazas. Así que hay mucho en juego. Si no, que se lo digan a José Manuel Gabeira, que a las once todavía estaba conteniendo el aliento aguardando a que su mujer, Jenifer Calderón, saliera por la puerta del IES Alisal y, en lo que esperaba, se enteraba de que habían caído los temas 12 y 14, Plástica y Lengua; así que respiraba aliviado. «Bien, creo que esos son de los que le gustan a mi chica, que la pobre no suele tener mucha suerte pero se la está buscando y se lo merece».

Son algunas de las anécdotas que dejan estos exámenes de oposiciones que ha arrancado a las ocho de la mañana en doce centros de la región (nueve institutos de Santander, uno de El Astillero, uno de Camargo y el Conservatorio Jesús de Monasterio) y que pone al alcance puestos en Infantil y Primaria, en concreto, 63 y 156 plazas respectivamente; pero también en las especialidades de Audición y Lenguaje (40), Inglés (37), Educación Física (25), Música (8) y Psicología Terapéutica (otra de las más numerosas, con 47 puestos).

En esta convocatoria se ha dado la circunstancia de que tanto en Infantil como en Primaria, de los más de 20 temas que entraban, las dos opciones que han salido en el sorteo eran muy seguidas. Mientras los aspirantes a maestro de parvulitos debían decantarse entre el bloque dos o cuatro, enfocados en el desarrollo de los niños, a los profesores para los ciclos superiores del colegio se les daba a elegir entre el 12 y el 14, que «son específicas de áreas de plástica y lengua te dan la opción de lucirte más porque no son tan teóricos como los primeros temas», explicaba Marta González, una de las postulantes.

Acceso de los candidatos al Instituto La Albericia. Juanjo Santamaría Acceso de los candidatos al examen que se iniciaba a las 08.00 horas de este sábado. J. Santamaría El director de Personal Docente de la Consejería de Educación, Alberto Hontañón, visitó uno de los centros que acogen las pruebas. J. Santamaría Son muchos los candidatos que se han presentado y que se han debido dividir en doce centros educativos de la región. Juanjo Santamaría 1 /

Que sean dos temas próximos entre sí no es bueno ni malo para la mayoría de estudiantes, es una cuestión de azar que no les resta oportunidades. «Esto depende de muchos factores, de lo que te hayas preparado mejor, de lo nervioso que estés, de que tengas el día...», enumeraba otra de las aspirantes, Sara Fernández, que a su vez agradecía que el examen tuviera lugar hoy y no ayer, por el tiempo. «Menos mal que hoy que no hacía tanto calor porque te puede afectar mucho, sé que en otras convocatoria ha llegado a haber lipotimias», decía.

A las cuatro de esta tarde se reanuda el proceso. Los cerca de 4.000 candidatos deben volver a sus sitios para desarrollar la parte de la prueba de supuestos prácticos. «Desde fuera parece que es más fácil, pero te puede caer cualquier situación que debes justificar y exponer también aplicando mucha teoría», comentaba Fernández. En general, la mayoría de los que han concurrido coinciden en que es una fase más complicada que la primera, aunque en estas horas de intervalo también casi todos concuerdan en que no es momento de dar un último repaso, sino de reposar. «Lo que no hayas hecho a estas alturas en unas horas no sale», comentaba con unos compañeros a la salida del IES Peñacastillo Lara San Miguel.

La convocatoria

El Conservatorio Jesús de Monasterio ha acogido las pruebas de Música y el campus que agrupa al IES Augusto González Linares, el CIFP Nº 1 y el IES Peñacastillo ha sido el escenario de Infantil, que junto con las pruebas de Educación Primaria que se han celebrado en los IES La Albericia, IES Cantabria, IES El Alisal y el José María Pereda han sido las más numerosas. Por otra parte, los exámenes de Inglés se han convocado en el IES Las Llamas; Pedagogía Terapéutica se ha celebrado en el IES El Astillero y se ha hecho lo propio con las pruebas de Audición y Lenguaje en el IES Villajunco, y de Educación Física en el IES Ría del Carmen.

Además, y de forma paralela, hoy ha tenido lugar el acto de llamamiento a los 2.077 aspirantes admitidos para las 87 plazas de Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, y sectores singulares de Formación Profesional sin cubrir en 2024, cuyos exámenes se celebrarán entre junio y julio de 2026. También en 2026 se fijarán nuevas plazas en Infantil y Primaria y la inscripción en las pruebas será ese mismo año.

Aportar estabilidad

El director de Personal Docente, Alberto Hontañón, ha acudido, a primera hora de este sábado, al IES La Albericia de Santander, donde se han examinado los aspirantes que optan al a la especialidad de Educación Primaria, y allí ha agradecido el trabajo de los 340 miembros de los 68 tribunales constituidos, así como a los empleados públicos de los Servicios de Personal e Inspección Educativa que han participado en la organización de las pruebas.

Ha resaltado que, con estas pruebas comienza el proceso de calendarización de las pruebas selectivas de 2025 y 2026 al objeto de aportar «estabilidad a nuestro personal docente» y «estabilidad pedagógica» con el fin de evitar el efecto llamada y que acudan opositores de todo el territorio nacional a las convocatorias que se ejecuten en Cantabria, acompasando, así, las convocatorias a los mismos cuerpos en todo el territorio nacional.

En total, y un año después de hacer el llamamiento para estas pruebas, estaban llamados a participar un total de 3.823 aspirantes, que se han distribuido en los 68 tribunales para las 7 especialidades convocadas. A la especialidad de Música estaban convocados un total de 79 aspirantes; 257 a la de Audición y Lenguaje; 229 a la de Inglés, 365 aspirantes a la de Pedagogía Terapéutica; 678 para Educación Física; 1.304 para Educación Infantil, y la más numerosa es la de Primaria con 1.589 aspirantes.